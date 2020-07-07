Газовики завершили комплекс работ по внутритрубной дефектоскопии в Челябинской области

ТАСС, 7 июля. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) завершился большой комплекс работ по внутритрубной дефектоскопии (ВТД) газопроводов, проходивший в рамках подготовки Единой газотранспортной системы к работе в осенне-зимний отопительный период. Как сообщили во вторник в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ, ВТД проводилась с 11 июня по 3 июля на компрессорной станции "Долгодеревенская" Челябинского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ). В ходе работ также прошли испытания нового отечественного диагностического модуля.

В пресс-службе уточнили, что для проверки трубопроводов использовались различные методы неразрушающего контроля - например, визуально-измерительный контроль кольцевых сварных швов, акустическая эмиссия и электромагнитно-акустический метод. "Все основные технологические линии компрессорной станции были обследованы изнутри при помощи самоходных телеуправляемых роботов, снабженных диагностическими модулями, что позволило отказаться от проведения масштабных земляных работ. В общей сложности проверено 2600 метров труб диаметром от 700 до 1000 мм", - сказано в сообщении.

Как отметил начальник Челябинского ЛПУМГ Александр Дьяченко, внутритрубное обследование проводилось в соответствии с требованиями технических стандартов ПАО "Газпром" и стало очень важным событием для филиала.

"Было непросто, но конечная цель того стоила. Эффективно эксплуатировать такой сложный объект как компрессорная станция, принимать необходимые меры по обеспечению безопасности работников, можно только если точно знаешь в каком состоянии находится оборудование", – добавил Дьяченко.

В комплексе работ были задействованы работники ЛПУМГ и Управления аварийно-восстановительных работ №1. Они выкопали несколько десятков шурфов для проведения акустической эмиссии и других видов неразрушающего контроля. Во входных шлейфах и в обвязке блока очистки газа диаметром 1000 мм для пропуска роботов-дефектоскопов вырезали четыре "катушки". Из-за сжатых сроков и технических особенностей диагностического оборудования работа шла практически в круглосуточном режиме.

В ходе комплекса также проводились первые производственные испытания нового диагностического модуля, изготовленного российской кампанией "Диаконт" (г. Санкт-Петербург). Он предназначен для ультразвукового контроля кольцевых стыков. Раньше подобным методом трубу можно было обследовать только снаружи. Прибор показал себя вполне работоспособным, однако окончательные результаты испытаний будут подведены после обработки всех данных, сообщили в ГТЕ.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"- 100% дочернее общество ПАО "Газпром". Обслуживает объекты газотранспортной системы, осуществляет транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. Протяженность линейной части газопроводов составляет 8554 км и мощностями для транспортировки природного газа более 980 МВт. Распределение газа потребителям осуществляется через 281 газораспределительную станцию. Коллектив предприятия насчитывает около 9 тыс. человек.

По словам генерального директора Алексея Крюкова, ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" является одним из крупнейших газотранспортных обществ ПАО "Газпром". По распределению природного газа потребителям уральское предприятие уступает лишь ООО "Газпром трансгаз Москва", в регионе ответственности ГТЕ проживает почти 10% населения РФ и работают крупнейшие металлургические и энергетические предприятия страны.