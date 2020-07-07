Эксперты-экологи намерены обратиться в Союз журналистов России

ТАСС. 7 июля. Организаторы Всероссийского конгресса "Промышленная экология регионов", проходящего ежегодно в формате конгресса и ряда межконгрессных мероприятий, намерены обраться к председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву с предложением о совместной разработке законодательной инициативы по медийной экологической политике. Об этом рассказала во вторник ТАСС член экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, соорганизатор конгресса Юлия Корнеева.

"Оргкомитет намерен обратиться к председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву с предложением о совместной разработке законодательной инициативы по формированию медийной экологической политики в России. Как это будет – пока не знаем, но из года в год лишь констатировать проблему в дискуссионных мероприятиях считаем уже недостаточным. Импортозамещение в промышленности идет, пришло время импортозамещения в медиасреде, в экологическом образовании, просвещении и воспитании", - рассказала она.

Дилетантские рейтинги и диктат блогосферы

По словам Корнеевой, популярные экологические рейтинги в России составляются на низком профессиональном уровне, зачастую дилетантски. "Ряд известных общественных организаций при их составлении пользуются не официальными источниками и не применяют экспертный подход в оценке экологии территорий, а набирают публикации в СМИ и у блогеров. Таким образом, худшие позиции в этих рейтингах занимают те регионы, где чаще пишут о техногенных событиях в связи с деятельностью предприятий. Эти рейтинги предвзяты уже потому, что изначально медиа-ориентированы", - отмечает она.

"Уже четыре года подряд в резолюции наших конгрессов мы пишем о том, что в целом по стране надо выстаивать долгосрочную социально-экологическую информационную политику, направленную на профессиональное освещение этой темы. Это надо для устойчивого развития общества и территорий, для формирования компетентной медиасреды по теме экологии", - считает Корнеева.

Проблема, по ее словам, особенно рельефно проявилась в условиях пандемии. "Люди, испытывая сенсорный и ментальный голод, или, попросту говоря, им стало нечего делать, уходят в блогосферу. Там, в лучшем случае, вопросы экологии непрофессионально обсуждаются и ширится вовлекаемая в эти обсуждения аудитория, а в худшем – целенаправленно генерируются фейковые поводы панических свойств, страшилки типа скрытых от общественности аварий на АЭС, ужасов установок 5G или повальной чипизации через вакцину", - отмечает эксперт.

"Для СМИ хотя бы действует закон, обязывающий автора проверять информацию, для блогеров такого закона нет. Люди черпают непроверенную информацию в мутном информационном потоке и, как существа социальные, торопятся поделиться "горячей" темой", - добавляет она.

По словам собеседницы агентства, в стране нет стройной экологической политики в информационной сфере. "Проигрывают в этом и простые жители, и эксперты, и руководство городов, регионов, страны. Может быть, это происходит потому, что россияне не привыкли хвастаться. Но в условиях информационной войны надо формировать конструктивную информационную повестку, потому что там, где мы не наступаем, нас атакуют, часто успешно", - констатирует Корнеева.

О международной дискуссионной площадке и конгрессе

Международная дискуссионная площадка "УРАЛРОСПРОМЭКО" образована в Екатеринбурге в 2015 году. Площадка работает на постоянной основе, ежегодно собирая представителей власти, бизнеса и науки для обсуждения вопросов устойчивого развития регионов и экологической безопасности территорий, выработки совместных решений для формирования эколого-ориентированной российской экономики. Основное мероприятие - Конгресс "Промышленная экология регионов". Также в рамках форума проходят не менее трех межконгрессных мероприятий, подведение итогов конкурса "Урал – территория зеленого роста" и выставка "Экологически ориентированные предприятия и проекты". Ряд мероприятий конгресса традиционно входят в программу крупнейшей в России промышленной выставки "Иннопром".

О "дистанте"

В 2020 году в связи с пандемией дискуссионные площадки конгресса собираются в онлайн-режиме. В частности, с начала лета на площадке ТАСС прошло два межконгрессных мероприятия - панельная дискуссия "ЛЕТО-2020: ДЕТИ" и круглый стол "Промышленная экология и развитие регионов". До осени, отмечают в оргкомитете, пройдет еще четыре таких онлайн-мероприятия. Для поддержки профессионального и экспертного общения стартовал новый проект "УРПЛРОСПРОМЭКО: за повышение качества жизни россиян". Это цикл научно-познавательных передач с экспертами площадки, целевая аудитория которого с апреля по июнь включительно превысила 650 тысяч.

"Конгресс в традиционной своей форме последние годы собирал до двух тысяч человек – экспертов, политиков, чиновников и общественных деятелей. При сохранении ограничений на нынешнем уровне проводить такой форум очно даже не стоит пытаться. Программу конгресса целесообразно уменьшить и сделать возможной для проведения в онлайн-режиме. Пандемия значительно увеличила круг и диапазон рассматриваемых тем, добавились многие актуальные вопросы – например, по утилизации медицинских отходов и индивидуальных средств защиты. Межконгрессные мероприятия как раз разгрузят основную повестку и детализируют разные аспекты грядущего конгресса. По ряду позиций к его началу мы, при необходимости, можем уже сформулировать материалы для законодательных инициатив", - рассказала ТАСС Корнеева.

Об "Иннопроме"

Международная промышленная выставка "Иннопром" традиционно проходит в Екатеринбурге в июле, начиная с 2010 года. Темой выставки в 2019 году стало "Цифровое производство: интегрированные решения", страной-партнером - Турция. Организаторами выставки выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС - генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра.

В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 в онлайн-формате проходит Международный промышленный марафон "Иннопром" с участием около 200 спикеров из ведущих промышленных компаний мира. В ходе марафона подняты темы глобальной промышленной повестки, организован диалог руководителей органов власти и представителей бизнеса России и ее крупнейших экономических партнеров. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.