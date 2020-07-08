Новикомбанк стал лучшим банком России по рентабельности капитала

Москва, 8 июля. Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", вошел в число крупнейших банков мира по капиталу первого уровня по версии авторитетного британского журнала The Banker. Согласно рейтингу, по итогам 2019 года Новикомбанк занял первое место в банковском секторе России по рентабельности акционерного капитала и показателю финансовой эффективности – cost to income ratio.

Высокие показатели рентабельности капитала объясняются существенным увеличением собственных средств – до 49,187 млрд руб. (+19,6% к предыдущему году). Это произошло благодаря получению рекордной чистой прибыли в размере 10,1 млрд руб.

«Новикомбанк впервые вошел в 1000 крупнейших банков мира и занял первое место среди российских финансовых учреждений сразу по двум показателям: рентабельности акционерного капитала и показателю финансовой эффективности. Рентабельность акционерного капитала составила 66,9%. Отношение операционных расходов к доходам – 21,8%. Это один из лучших показателей в отрасли, который свидетельствует об эффективном управлении затратами и организации бизнес-процессов, при которых банк несет минимальные расходы на обеспечение своей деятельности. Высокие результаты и оценка международных экспертов – еще одно доказательство эффективности нашей работы и успешной реализации задач, поставленных госкорпорацией "Ростех". Мы продолжим ставить амбициозные цели по росту бизнеса и укреплению финансовых показателей», – сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Результаты в значительной мере определяются увеличением кредитного портфеля, качество которого сохраняется на высоком уровне. Драйвер роста кредитного портфеля Новикомбанка – участие в финансировании национальных проектов, которые реализует, в том числе, контролирующий акционер – госкорпорация "Ростех". Среди заемщиков – предприятия самолето- и вертолетостроения, судостроения и машиностроения, нефтегазового комплекса и других высокотехнологичных отраслей, а также их кооперации, включая предприятия малого и среднего бизнеса.

В рейтинг включаются банки с капиталом свыше $500 млн. В 2020 году количество российских банков, попавших в рейтинг, выросло с 17 до 23. Большинство участников мирового ТОП-1000 продемонстрировали как уверенный рост капитала, так и рост активов. Как отметили составители рейтинга, рекордная прибыль сектора за минувший год и своевременное выполнение рекомендаций Базельского комитета по качеству капитала позволили банковской системе легче пережить последствия финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По итогам 2019 года банки накопили рекордный объем капитала первого уровня — в общей сложности $8,796 трлн.

Справка

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» - входит в 20 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. «Эксперт РА» присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России.