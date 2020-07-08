ТАСС, 8 июля. Власти Челябинской области продолжат работу с частными инвесторами в медицине. Об этом заявил накануне губернатор Алексей Текслер во время посещения отделения амбулаторного диализа "ЦАД 74" в городе Копейске.

"Диализный центр работает по государственным тарифам Фонда обязательного медицинского страхования, для жителей это абсолютно бесплатное лечение, так же, как в любой государственной больнице. Мы в этом году существенно увеличили финансирование здравоохранения в регионе, увеличено и федеральное финансирование. Важно, что у нас появляются и частные инвесторы, которые вкладывают в медицину и работают по государственным тарифам. Будем продолжать работу с бизнесом в этом направлении", – приводят в управлении пресс-службы и информации регионального правительства слова губернатора.

На лечение принимаются пациенты Копейского городского округа с хронической болезнью почек, требующей лечения программным гемодиализом. Сейчас в центре проходят лечение 55 человек. Работа отделения организована в две смены, ежедневно проводится диализ 28 пациентам. Отделение оснащено отечественными аппаратами "Искусственная почка", созданными на платформе аппаратов японской компании "NIPRO". Сами аппараты, система водоподготовки для гемодиализа, модули приготовления жидкого концентрата, централизованной раздачи концентрата, электродеионизации воды, тепловой дезинфекции водораздаточной петли, установленные в отделении, произведены ООО "Завод Дизэт".

Масштабирование практики

Глава региона обсудил с учредителями центра возможность постройки подобной структуры в Варне (село в Челябинской области – прим. ТАСС). По его мнению, для людей важно не только качественное лечение, но и возможность получать его близко к дому.

В регионе зарегистрировано 1354 пациента с хронической почечной недостаточностью. Сейчас в области работает 18 отделений и центров гемодиализа: по одному в Аше, Сатке, Златоусте, Кыштыме, Озерске, Миассе, Копейске, Еманжелинске, два - в Троицке, три - в Магнитогорске и пять - в Челябинске.

Нацпроект в регионе

В ноябре прошлого года первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт отмечала, что в предыдущие годы здравоохранение в Челябинской области недофинансировалось.

В июне Текслер в ежегодном обращении к депутатам областного законодательного собрания заявил, что в 2020 году финансирование здравоохранения из регионального бюджета увеличено практически на 4 млрд рублей, что почти на 25% больше, чем в прошлом году. Это позволит развивать первичное звено медицинской помощи, закупать новое медоборудование.

"Медпомощь должна быть доступна каждому, поэтому по всей области строим фельдшерско-акушерские пункты, приобретаем передвижные ФАПы для удаленных территорий, возродили санитарную авиацию, строим новые вертолетные площадки при медучреждениях для экстренной доставки пациентов, обновляем автопарк скорой и неотложной помощи. Новое оборудование в этом году получат многие медучреждения региона", - сказал он.

По словам губернатора, в 2020 году в области также начнется проектирование ряда важных медицинских объектов. В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" все объекты социальной инфраструктуры, в том числе ФАПы и больницы, последовательно подключаются к широкополосному доступу к интернету, в области формируется единая среда цифрового здравоохранения, активно развивается телемедицина.

Цифровая среда в нацпроекте

Минздрав РФ планирует запустить электронные вертикально-интегрированные системы по нескольким направлениям, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в июне в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

По словам министра, вертикально-интегрированная система в онкологии уже создана и готова к апробации. "Есть еще ряд вертикально интегрированных систем находятся в разработке и должны быть вскоре завершены. Это касается и акушерства, и гинекологии, и сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал министр, добавив, что для работы телемедицины в целом правила продолжают формироваться. "Мы понимаем, что она - неизбежность, но хорошая неизбежность, позитивная. Мы должны ей найти и роль, и место, а главное, соблюдать определенные правила для работы с ней", - добавил он.

Развитие телемедицинских технологий, которые улучшают качество, доступность и безопасность оказания медицинской помощи, облегчают нагрузку на медперсонал в том числе за счет снижения количества дублирующей информации и является одним из важных федеральных проектов нацпроекта "Здравоохранение", отметил министр.

Контроль в здравоохранении

Как сказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, представляя во вторник в Госдуме отчет контрольного ведомства, финансированию и качеству медицины в РФ будет уделено особое внимание. "При уточнении национальных целей и нацпроектов этому приоритету будет уделено особое внимание и ближайшие четыре года, я думаю, многие сконцентрируются на улучшения качества здравоохранения", - сказал он депутатам, добавив, что во втором квартале в Счетной палате создан новый департамент, который полностью будет заниматься аудитом исключительно здравоохранения, количество проверок и системных выводов в этой сфере вырастет.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года и еще целый перечень показателей, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ в 2019-2024 годах планируется потратить более 1,7 трлн рублей. В феврале 2020 года руководителем проекта назначен глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.