МТС внедрит искусственный интеллект на заводе Уралхима

Москва, 8 июля. Центр промышленной автоматизации МТС внедрит технологии искусственного интеллекта, цифрового моделирования и интернета вещей в филиале Кирово-Чепецкого химического комбината, принадлежащего Уралхиму.

В результате сотрудничества в трех цехах комбината появится сквозное "озеро данных", на основе которого МТС разработает систему контроля качества сырья и оптимизирует работу котельного оборудования. Компания также проведет комплексный аудит выбранных цехов, чтобы определить общий потенциал цифровизации, сообщили в пресс-службе МТС.

На основе анализа данных система будет в режиме реального времени контролировать качество сырья и выдавать рекомендации технологам. Компания также проанализирует работу котельного оборудования, разработает виртуального ассистента, который будет подсказывать оптимальный режим работы исходя из потребностей производства, внешних факторов и особенностей работы конкретной установки.

"Международный опыт показывает, что использование технологий интернета вещей и искусственного интеллекта на производстве позволяет на 4-6% увеличивать выработку продукции и на столько же уменьшить издержки благодаря снижению расхода энергоресурсов, экономии на ремонтах и простое оборудования", – отметил вице-президент МТС по облачным и цифровым решениям Дмитрий Халин. Благодаря масштабу, экономия от таких проектов может достигать десятков миллионов долларов в год, считает он.

Химическая промышленность является одним из лидеров по применению цифровых технологий в России. Высокая конкуренция в отрасли, обострившаяся в связи со снижением цен на газ, который является сырьем для производства азотных удобрений, и растущий спрос на удобрения на внутреннем рынке стимулируют производителей инвестировать в цифровые сервисы.