"Большие гастроли-онлайн" представляют подборку спектаклей ко Дню семьи

Москва, 8 июля. В России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. "Большие гастроли-онлайн" приглашают россиян провести этот праздник в кругу семьи за просмотром уникальных спектаклей. Собрана десятка видеозаписей лучших работ ведущих и региональных театров (драматических, детских, театров кукол) из самых разных городов страны: Омска, Твери, Улан-Удэ, Кемерово, Иркутска, Астрахани, Москвы, Санкт-Петербурга. Также в программе — премьера: первая онлайн-экскурсия по музею Центрального театра кукол им. С.В. Образцова, в коллекции которого зрители увидят уникальные театральные куклы со всего света от античности до наших дней.

Подборка спектаклей "День семьи" будет интересна и взрослым, и детям. Театральная серия на тему любви, верности и добра пронизаны той удивительной атмосферой понимания и взаимовыручки, которые и определяют жизнь в семье. Все постановки эксклюзивно транслировались в программе "Большие гастроли-онлайн" и видеозаписи их прямых эфиров находятся в открытом доступе — спешите видеть!

Подборка спектаклей "День семьи"

"Руслан и Людмила" (6+) по сказке А. С. Пушкина, режиссер - Сергей Балыков (Н. Новгород), художник — Ольга Веревкина, заслуженный художник России, лауреат премии "Золотая маска". В оформлении спектакля используются оригинальные рисунки А.С. Пушкина, куклы разных систем управления (планшетные, тростевые, мимирующие) и разного размера (от 50-сантиметрового Черномора до 3-метрового князя Владимира Красно Солнышко), видео- и лазерные проекции.

Омский государственный театр куклы, актера, маски "Арлекин", 6+, 1 час 23 минуты.

"Журавлиные перья" (6+) по японской народной сказке, режиссер Чакчи Фросноккерс (г. Санкт-Петербург). Спектакль вошел в лонг-лист премии "Золотая Маска" 2020, победитель Международного Большого детского фестиваля 2019 года, признан "Лучшим спектаклем театра кукол для детей".

Тверской государственный театр кукол, 6+, 49 минут.

"Теремок" (6+) — новое прочтение известной сказки, режиссер Ольга Шуст.

Бурятский республиканский театр кукол "Ульгэр", 0+ , 37 минут.

"Чук и Гек" (6+)по одноименному рассказу А. П. Гайдара, режиссер Сергей Ягодкин.

Кемеровский областной театр кукол им. Аркадия Гайдара, 6+ (8+), 53 минуты.

Экскурсия по музею Театра Образцова "Вокруг света с куклами" (6+), экскурсовод Ольга Шестерикова.

Премьера! Государственный академический Центральный театр кукол им. С. В. Образцова, 6+, 1 час 5 минут.

"Колобок" (6+) по мотивам русской народной сказки, режиссер Руслан Кудашов.

Три номинации на премию "Золотая маска" (лучший спектакль, лучшая работа режиссера, лучшая сценография).

Санкт-Петербургский Большой театр кукол , 4+ , 32 минуты.

"Сказка о Золотой рыбке" (6+) по сказке А. С. Пушкина, режиссер-постановщик заслуженный работник культуры РФ Виктор Токарев.

Иркутский областной ТЮЗ им. А.Вампилова, 6+, 1 час.

Балет "Спящая красавица" (6+) П.И. Чайковского, хореография Мариуса Петипа, Наталии Касаткиной, Владимира Василева.

Государственный академический Театр классического балета Н. Касаткиной и В. Василева (г. Москва), 0+, 2 часа 8 минут.

"Письмовник" (6+) — кукольная вариация по роману М. Шишкина. Автор сценической версии, режиссер-постановщик - Борис Константинов, главный режиссер ГАЦТК им. С.В. Образцова, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии Москвы в области литературы и искусства, лауреат премии "Золотая маска".

Спектакль вошел в лонг-лист премии "Золотая маска" - 2016 г.

Московский Детский Камерный Театр Кукол, 16 , 2 часа 5 минут.

"Князь Игорь" (6+) опера А. П. Бородина по древнерусскому эпосу "Слово о полку Игореве", музыкальный руководитель и дирижер Валерий Воронин, режиссер-постановщик Константин Балакин.

Астраханский государственный театр Оперы и Балета , 12+ , 2 часа 8 минут.

Напомним, что интернет-аудитория "Больших гастролей-онлайн" министерства культуры РФ составила более 22 миллионов просмотров. Зрители проекта — вся страна — могли бесплатно увидеть более 100 спектаклей. За период с 26.03.2020 по 06.07.2020 в прямом эфире официальных web-каналов "Большие гастроли" были показаны 103 постановки 73-х театров, расположенных в 49-ти городах, относящихся к 46-ти регионам, включая русские театры стран ближнего зарубежья.

"Большие гастроли-онлайн" — уникальный онлайн-проект Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ, стартовавший 26 марта 2020 года в период введения повышенных мер безопасности для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Когда сотни гастрольных туров программы "Большие гастроли" были отменены, из спектаклей региональных, ведущих театров страны и стран ближнего зарубежья была собрана программа ежедневных онлайн-трансляций. За один показ спектакль могут увидеть от нескольких сотен тысяч до миллиона зрителей.

Совершенно бесплатно подключиться к прямому эфиру LIVE и увидеть спектакли можно на официальных каналах "Большие гастроли" в Facebook, VK, Одноклассниках, в YouTube, а также на сайте БольшиеГастроли.РФ в разделе ONLINE. Трансляции идут также в web-каналах многочисленных партнеров: ТАСС, Радио JAZZ 89.1 FM — radiojazzfm.ru, Культура.РФ, "КudaGo", Teatral-online.ru, "Культурный сезон на ОТР", OSD.ru и других.