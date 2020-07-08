В сентябре "Российская креативная неделя" соберет в Москве представителей регионов

Москва, 8 июля. В России впервые состоялся масштабный вебинар "Креативный четверг". Он прошел в восьми часовых поясах и продлился рекордные 24 часа. Организаторами мероприятия выступили – социальная платформа фонда "Росконгресс" – Инносоциум, Агентство стратегических инициатив и ФГБУ "Роскультцентр", которые ведут активную совместную работу по стимулированию творческих практик в России. А в сентябре состоится новое масштабное событие - "Российская креативная неделя".

В контексте проектной деятельности рабочей группы АСИ по развитию креативных индустрий и поддержке проектов в сфере культурно-исторического наследия были организованы сессии и выступления лидеров креативных индустрий в рамках онлайн-митапа "Креативный четверг".

Важность подобного рода деятельности для развития человеческого капитала и повышения качества жизни людей в стране подчеркнул советник президента Российской Федерации Антон Кобяков: "Универсальным решением для укрепления креативных индустрий в России является создание нормативной базы, регламентирующей поддержку государства и бизнеса, а также наличие успешных кейсов по построению креативных кластеров в регионах. Сегодня в событии участие приняли свыше 250 представителей креативных индустрий из 20 городов России и зарубежья. Залогом развития креативных индустрий в регионах может стать симбиоз региональной идентичности, а не дистрибуция глобальных шаблонов. Проблемы, вскрывшиеся вследствие пандемии COVID-19, требуют разработки предложений по мерам поддержки, моделям управления и развития экосистем креативных индустрий, которые были бы в равной степени эффективны для различных субъектов Российской Федерации, причем комплексных, а не локальных, на уровне отдельных проектов или регионов. Выводы по итогам дискуссий будут учтены во время подготовки нового масштабного события в сфере креативных индустрий – фестиваля Russian Creativity Week ("Российская креативная неделя")".

Russian Creativity Week ("Российская креативная неделя") состоится в сентябре в Парке Горького в Москве. Фестиваль будет организован социальной платформой фонда "Росконгресс" – Инносоциум, ФГБУ "Роскультцентр", "Российский книжный союз" при поддержке Фонда президентских грантов.

"Книжная отрасль является важной частью креативных индустрий. Мы, как никто, понимаем значимость системного развития креативных индустрий в России на федеральном уровне, и именно это обсуждали коллеги на пленарном заседании "Креативного четверга". Я также рад, что благодаря консолидации и совместной работе Российского книжного союза и ФГБУ "Роскультцентр" был разработан проект, который поддержан Фондом президентских грантов и социальной платформой фонда "Росконгресс" – Инносоциумом, поэтому теперь команда фестиваля невероятно сильна. Уверен, что все вместе мы сможем сделать значимый фестиваль для креативных индустрий в России в сентябре текущего года", - добавил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Во время прошедшей онлайн-встречи представители творческого сектора обсудили способы поддержки креативных индустрий в России, а также совместные шаги по созданию инфраструктуры в регионах.

По мнению собравшихся, приоритетом государственной политики в области креативных индустрий должно стать создание условий для развития креативных бизнесов в регионах. Своим опытом поделился Теодор Курентзис. "Нам выпал уникальный шанс создать идеальное творческое пространство в нашем новом доме, доме Радио в Санкт-Петербурге. Мы выстраиваем уникальную креативную институцию, которая обращена к представителям разных искусств. Она должна в полную силу заработать к началу 2021 года, который объявлен ООН международным годом креативной экономики. Мы разработали гибкую образовательную программу, которая позволяет приблизить музыку к каждому человеку, показать, как она может объединить остальные виды искусства на всех уровнях: города, страны, мира. Мы даем возможность молодым людям раскрыть свой потенциал. Здесь мы создаем пространство бесконечного поиска и свободного общения, творческую лабораторию, где возникают новые культурные и эстетические ценности. Лучше из созданных здесь проектов мы бы хотели представить в других российских городах. Очень важно, чтобы люди и в регионах люди были вовлечены в самые современные творческие практики и эксперименты. Так, развиваясь вместе со своим зрителем мы получим тот импульс, который помогает нам изменить себя и добиться изменений в мире. Сегодня стало понятно, что в центре мира искусственного интеллекта и роботов должен стоять человек и его творческий потенциал, поэтому внимание к креативным индустриям так важно", – заявил дирижер.

Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обратила внимание экспертов на то, что именно формирование креативной культуры, развитие компетенций этой индустрии является одним из приоритетов трехстороннего сотрудничества социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум, автономного округа и ФГБУ "Роскультцентр". "В России для креативных индустрий пока нет четкой программы развития, полномочного регулятора. Полагаю, что инициатива югорчан по созданию особых экономических зон нового типа, учитывающих отраслевую особенность креативной индустрии, даст понятный сигнал инвесторам о том, что государство готово к развитию новых интенсивно растущих отраслей экономики", – сказала Наталья Комарова.

Трансляция пленарного заседания доступна на сайте фонда "Росконгресс", онлайн-митапа "Креативный четверг", YouTube-канале "Росконгресс-ТВ", в официальных аккаунтах Фонда Росконгресс и социальной платформе фонда "Росконгресс" – Фонда Инносоциум в Facebook.

Еще одним ярким событием "Креативного четверга" стала лекция "Ключевые тренды российской анимации и ее продвижение на мировой рынок", которую прочитал основатель, генеральный продюсер Группы Компаний "Рики", президент Ассоциации анимационного кино России, соавтор идеи сериала "Смешарики" Илья Попов. "В это не просто поверить, но „Смешарикам“ уже почти 20 лет! Проект стал неотъемлемой частью российской поп-культуры, разросся до гигантских масштабов и даже вышел за пределы анимации. Другие наши мультпроекты ничуть не уступают „Смешарикам“. Например, „Фиксики“ закрепили престиж России за рубежом. Рынок российской анимации растет на моих глазах. В 2011 году я стал одним из инициаторов создания Ассоциации анимационного кино, которая объединила практически все крупные и средние анимационные студии по всей стране. Мы активно работаем над тем, чтобы вести системную работу с коллегами. Уверен, впереди у нас много интересного", – рассказал Илья Попов. Полную запись выступления можно посмотреть по ссылке.

В рамках "Креативного четверга" состоялись также сессии "Правовое обеспечение деятельности креативных индустрий и креативных кластеров: зачем что-то менять?" и "Креативные кластеры – место силы и инкубатор для развития творческих предпринимателей". Трансляции этих онлайн-встреч доступны в официальной группе социальной платформы Фонда Росконгресс в Facebook.

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Социальная платформа фонда "Росконгресс" – это стратегическая инициатива, направленная на установление и поддержание стабильного диалога между структурами бизнеса, власти и гражданского общества. Мы создаем инструменты обратной связи, на постоянной основе продвигаем и актуализируем социальную повестку и способствуем развитию здоровой социальной среды и благотворительности в России. Миссия платформы – выстраивание диалога и сотрудничества между участниками социальной экосистемы, содействие продвижению общественно значимых проектов и развитие культуры социальной инклюзии в России.

Социальная платформа фонда "Росконгресс" – фонд "Инносоциум" учрежден с целью создания условий для конструктивного диалога между бизнесом, властью и гражданским обществом.

Приоритетные направления деятельности социальной платформы фонда "Росконгресс" – фонда "Инносоциум" – развитие культуры, креативных индустрий, образования, инициатив молодежи, женского лидерства, социальных коммуникаций.

Основные задачи фонда – практическая поддержка приоритетных направлений социального развития, формирование и продвижение социальной тематики на коммуникационных площадках Фонда Росконгресс, реализация благотворительных инициатив, повышение эффективности НКО и КСО, развитие международного сотрудничества в рамках повестки устойчивого развития.