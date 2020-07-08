Гендиректор ПАО "МЗИК" принял участие в заседании Военно-промышленной комиссии РФ

ТАСС, 8 июля. Генеральный директор одного из ведущих предприятий ОПК Урала – Машиностроительного завода им. М.И. Калинина (ПАО "МЗИК") – Николай Клейн принял участие в заседании Военно-промышленной комиссии РФ, посвященном диверсификации производства организаций оборонно-промышленного комплекса. Он рассказал об одном из направлений гражданского производства – коммунальной технике, сообщили в среду в отделе по связям с общественностью уральского предприятия.

"Заседание проходило в формате онлайн. Трансляция выступлений губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и генерального директора завода Николая Клейна велась с площадки производственного комплекса по разработке и изготовлению гражданской продукции ПАО "МЗИК". Губернатор и гендиректор рассказали участникам встречи о реализации программы увеличения доли гражданской продукции на предприятиях ОПК Уральского региона и о том, как она выполняется на ЗиКе", - сообщили в отделе.

В частности, калининцы представили коммунальную вакуумную подметально-уборочную машину МК2000, которая была разработана предприятием по договору с Минпромторгом РФ в рамках программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". В отделе рассказали, что за счет применения комплектующих отечественного производства она стоит значительно ниже, чем импортная техника, но не уступает зарубежным аналогам по своим техническим и эксплуатационным характеристикам. "Благодаря уникальной по производительности вакуумной установке МК2000 способна очищать город не только от снега, грязи и пыли, но и от скапливающихся на дорогах и тротуарах вредных веществ, выделяемых автомобильным транспортом. Ее можно использовать и для дезинфекции внутриквартальных проездов, тротуаров, парковых зон, территорий промпредприятий и жилых комплексов, что особенно важно в период пандемии COVID-19. С помощью специального поливомоечного оборудования МК2000 при однократной заправке способна обработать дезинфицирующим раствором площадь около 20 тыс. кв. метров, а выносная насадка-пистолет позволяет проводить дезинфекцию внешних поверхностей зданий и сооружений, включая остановочные комплексы общественного транспорта", - сказано в сообщении завода.

На предприятии отметили, что машина более безопасна для человека и окружающей среды, чем аналоги, так как работает не только на бензине, но и на природном топливе - метане или бутане. "Рассчитанная на эксплуатацию при температуре от -15 до +40 градусов Цельсия, она прекрасно зарекомендовала себя в разных природных зонах страны", - сказано в пресс-релизе.

Своим мнением об МК2000 поделился директор МБУ "Орджоникидзевский дорожно-эксплуатационный участок" Екатеринбурга Денис Крашенинников. "Он отметил высокую маневренность и плавность хода машины, а также возможность тесного взаимодействия ДЭУ с заводом-изготовителем", - сообщили на заводе, добавив, что быстрое сервисное обслуживание доступно не только для свердловчан, эти услуги оказывают дочерние общества Концерна "Алмаз - Антей", расположенные во всех регионах России.

Николай Клейн отметил, что ЗиК планирует расширять линейку коммунальных машин. Так, для регионов, где отсутствуют газозаправочные станции, будет выпускаться МК2000 с дизельным двигателем. Кроме того, ведется разработка многофункциональной коммунальной машины МК1000 с широким спектром навесного оборудования, ее опытный образец уже готов и проходит серию испытаний.

О предприятии

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь в том числе выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.