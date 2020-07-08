Международный промышленный форум "Иннопром" смотрели зрители из 48 стран

Москва, 8 июля. Главное мероприятие для промышленности — международный промышленный марафон "Иннопром онлайн" (18+) — в этом году прошел 7 июля на современной универсальной онлайн-платформе. Деловая программа включала в себя более 20 сессий: прямые эфиры из разных точек мира, дискуссии с участием руководителей органов власти и представителей бизнеса. Мероприятие было проведено при поддержке Правительства Свердловской области. Только за один день онлайн-трансляции "Иннопром онлайн" просмотрели более 84 000 человек.

На полях международного промышленного марафона прошла стратегическая сессия "Глобальная промышленность vs глобальная эпидемия". Участники дискуссии обсудили такие вопросы, как восстановление глобальной промышленности после эпидемии, укрепление международной кооперации, цифровизацию и автоматизацию в современных условиях.

В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, главный исполнительный директор Schneider Electric Жан-Паскаль Трикуар, главный исполнительный директор Camozzi Automation Марко Камоцци, главный исполнительный директор Siemens Digital Industries, член правления Siemens AG Клаус Хельмрих, генеральный директор Kaspersky Евгений Касперский, главный исполнительный директор Knill Energy Holding Кристиан Книлл.

"Еще в апреле мы запустили новый интернет-проект "Иннопром онлайн" с регулярными включениями глав транснациональных корпораций, руководителей госорганов и международных экспертов. Такой формат, в котором уже все привыкли работать в последние месяцы, был с энтузиазмом воспринят аудиторией, которую мы на протяжении многих лет принимали в Екатеринбурге. А теперь мы имеем возможность общаться с ещё более широким кругом участников. Причём у каждого участника есть возможность включиться в обсуждение, передать вопрос любому спикеру. Думаю, что такое движение в массы сделает ещё более интересными наши дискуссии по самым острым вопросам глобальной повестки", - сказал Мантуров.

Ярким мероприятием деловой программы стал "Марафон столиц", в программе которого прошли прямые включения из нескольких точек мира, расположенных в наиболее важных странах — торгово-промышленных партнерах России. Это Узбекистан, Египет, Германия, Франция, Индонезия, Китай, Перу и Аргентина.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыл "Марафон столиц" и рассказал о планах по расширению формата проведения международной промышленной выставки Иннопром:

"Иннопром — не просто крупное деловое мероприятие, это наш бренд, визитная карточка региона. За 11 лет работы из регионального проекта он трансформировался до уровня международной и главной промышленной выставки России. Каждый год ИННОПРОМ посещает около 50 тысяч участников из более 70 стран мира. Это ключевая площадка для продвижения инвестиционного, промышленного и экспортного потенциала Свердловской области на российском и международном уровне", — сказал губернатор.

В студиях "Иннопром онлайн" по всему миру отвечали на вопросы российского бизнеса торговые представители РФ и их гости — руководители иностранных деловых ассоциаций и компаний, заинтересованных в сотрудничестве с российскими партнерами.

Губернатор также раскрыл планы по расширению территории влияния выставки, проведения Иннопром за границей. Кроме того, сейчас прорабатывается возможность проведения цикла из четырех выставок в год — по одной в России, а также в зарубежных странах. Куйвашев напомнил, что уже несколько лет подряд крупнейшее международное конгрессно-выставочное мероприятие проходит в Екатеринбурге в партнерстве со страной-партнером.

Просмотр онлайн-трансляций и записей мероприятий был свободным для всех желающих на сайте события.

Официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки Иннопром ГК “Формика” объявил о запуске проекта "Иннопром онлайн" в середине апреля. За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов; председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович; председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс; председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов; Президент Boeing Russia & CIS Сергей Кравченко; председатель совета директоров "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев; генеральный директор КАМАЗ Сергей Когогин и другие.

Онлайн сессии Иннопром будут проходить каждую среду с 12:00 до 14:00 на сайте проекта до конца 2020 года.

Справка об Иннопром

Международная промышленная выставка и форум Иннопром проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году Иннопром привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.