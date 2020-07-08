Росконгресс и Секретариат Ассамблеи стран СНГ договорились о сотрудничестве

Москва, 8 июля. Фонд "Росконгресс" и Секретариат Ассамблеи государств – участников СНГ договорились о сотрудничестве. Цель официального соглашения – совместное проведение международных мероприятий в Санкт-Петербурге.

Межпарламентская Ассамблея и фонд "Росконгресс" уже имеют опыт плодотворного сотрудничества и организации крупных мероприятий. В их числе – 137-я Ассамблея Межпарламентского союза в 2017 году, а также Второй Евразийский женский форум 2018 года.

"Соглашение с Секретариатом Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств – закономерный шаг. Мы давно и успешно работаем над проектами. Впереди – новые совместные мероприятия в Санкт-Петербурге", – сказал председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

"Штаб-квартира Межпарламентской Ассамблеи СНГ – Таврический дворец – выдающийся памятник архитектуры, садово-паркового искусства, истории и культуры. Он давно зарекомендовал себя как место проведения мероприятий самого высокого международного уровня. Достаточно упомянуть Петербургский международный экономический форум, 36-ю сессию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, 23-ю сессию Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО), Форум регионов Беларуси и России и целый ряд других. Соглашение с Фондом открывает хорошие перспективы развития этого направления деятельности для обеих сторон", – подчеркнул генеральный секретарь – руководитель Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.

Возрастная категория 18+.

Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, спортивных и общественных мероприятий и событий в области культуры.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 126 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.

Межпарламентская Ассамблея СНГ – межгосударственный орган Содружества Независимых Государств, главная площадка для взаимодействия парламентариев стран СНГ. МПА СНГ формирует правовые основы общего экономического пространства Содружества, организует наблюдение за выборами и референдумами, развивает международное сотрудничество, занимается изучением и популяризацией истории парламентаризма.

Штаб-квартирой МПА СНГ служит Таврический дворец, в котором в начале прошлого века работала Государственная дума Российской империи – первый в истории страны демократический институт. У великолепного здания Таврического дворца, построенного лучшими российскими архитекторами более 200 лет назад, богатая история, в том числе история новейшего времени: ежегодно в его стенах проходят сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ, мероприятия с участием первых лиц государств Содружества, крупнейшие международные конференции, форумы и конгрессы.