УГМК направляет миллиарды рублей на минимизацию воздействия на экологию севера Урала

ТАСС, 9 июля. Уральская горно-металлургическая компания с 2017 по 1 полугодие 2020 года направила 1,5 млрд рублей для минимизации негативного воздействия на экосистему, возникающего в результате хозяйственной деятельности АО "Святогор" (предприятия металлургического комплекса УГМК) на севере Свердловской области. В дальнейшем объем финансирования природоохранных проектов на территории деятельности запланирован в объеме более 2 млрд рублей, сообщили в четверг в пресс-службе УГМК.

Плановые работы, выполняющиеся в настоящее время на Шемурском и Ново-Шемурском месторождениях, в том числе по гидроизоляции чаши отработанного карьера, очистным сооружениям, а также по водоснабжению города Ивделя с населением свыше 15 тыс. человек на севере Свердловской области, включают обширный список мероприятий.

В УГМК напомнили, что в период с 2017 по 2018 годы в связи с аномально большим количеством осадков и особенностями геологического строения и многочисленного оруденения (выходов на поверхность рудных тел) было отмечено ухудшение качественных параметров поверхностных вод бассейнов рек севера Свердловской области.

"С целью минимизации и дальнейшего исключения негативного воздействия на окружающую среду в районе размещения производственных объектов АО "Святогор" в 2017 году совместно с Уральским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования был разработан "Перечень природоохранных мероприятий, планируемых к проведению в рамках выполнения условий соглашения АО "Святогор", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что с целью разработки технических решений по снижению негативных явлений УГМК заключен договор с ФГБУ РосНИИВХ, специалистами этого учреждения проведена оценка состояния водных объектов, обследованы экосистемы в створах водных объектов в районе размещения Шемурского, Ново-Шемурского и Тарньерского месторождений. По итогам оценки отмечено, что состояние водотоков в створах имеет динамику в сторону улучшения.

"С января 2018 года по настоящее время проводится ежемесячный мониторинг качества воды в реках Тальтия, Мундыр, Черная, ручье Южный, ручье Безымянный, болотах Южном и Тарньерском и на выпусках сточных вод после очистных сооружений", - сообщают в УГМК.

В компании добавили, что дополнительно к предпринятым мерам для снижения и последующего исключения негативного воздействия УГМК планирует привлечь научное сообщество для окончательного решения этих проблем. В результате встреч с представителями министерства природных ресурсов и экологии РФ достигнута договоренность с Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова на выполнение научно-исследовательской работы по оценке современного экологического состояния компонентов окружающей среды и разработка рекомендаций по минимизации негативного воздействия в районах расположения промышленных объектов на севере Свердловской области.

О предприятии

ОАО "Святогор" - предприятие металлургического комплекса УГМК. Здесь производят железный концентрат, черновую медь и серную кислоту, основу составляет производство черновой меди - ежегодно предприятие производит около 80 тыс. т черновой меди. В состав предприятия входит Волковский рудник, Северный медно-цинковый рудник, обогатительная фабрика, сернокислотный цех, работающий на отходящих газах металлургического производства.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тысяч сотрудников.