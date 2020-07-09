Деловой клуб премии "Приоритет" провел дискуссию по импортозамещению в ИТ

Москва, 9 июля. Деловой клуб премии "Приоритет" при поддержке Технологического партнера по видеоконференцсвязи Vinteo провел онлайн-дискуссию по импортозамещению в ИТ "Вторая волна импортозамещения. Информационные технологии в режиме повышенной готовности" (12+).

Россия уже несколько лет как взяла курс на импортозамещение, а последние полгода вопрос приобрел особую актуальность: большинство госкорпораций начинают использовать отечественное ПО или разрабатывают собственные программы, более заточенные под реалии российского бизнеса и законодательные акты. Ярких примеров масса: программы Касперского, ВКС Vinteo, операционная система Linux, интерес к которым начинает проявлять все большее количество крупных игроков.

Однако программа импортозамещения в сфере ИТ на сегодняшний день не завершена и нуждается в корректировке. Ведь ситуация неопределенности заставляет отечественные предприятия действовать в ускоренном темпе. Стоит задача не просто замены всего импортного на отечественное, а создания конкурентоспособного российского продукта, адаптированного к текущим реалиям и мировым стандартам качества. Эти и другие вопросы обсудили в ходе дискуссии.

Видеозапись доступна по ссылке.

По словам исполнительного директора Национальной премии в области эффективного применения передовых технологий "Приоритет 2.0" Евгения Пинаева, в этом году премия организует цикл онлайн-мероприятий "Технологии здесь и сейчас" с акцентом на практическую сторону и применение технологий в условиях ограничений, обязательно в ракурсе реальных итогов в текущей ситуации и прогнозируемых действий от каждой отрасли в ближнесрочной перспективе. "Концепция форсайтов и "дорожных карт" стала менее значимой, когда решаются судьбы целых отраслей экономики именно в этом году. Именно поэтому премия оценивает только те технологии, которые оказались эффективны по состоянию на сегодняшний день", - отметил Пинаев.

Будет ли продолжение программы импортозамещения с 2020 года и в чем сильные и слабые стороны отечественных производителей программного обеспечения – своим видением делились участники дискуссии - авторитетные эксперты, представители разных направлений ИТ-сообщества России и лауреаты Национальной премии "Приоритет". Ими стали Андрей Арефьев, директор по инновационным проектам ГК InfoWatch, Александр Гутин, директор по маркетингу ГК AstraLinux, Борис Попов, директор по развитию Vinteo, Николай Подстрелов, директор по маркетингу ЗАО "Диджитал Дизайн" и эксперт аналитического центра "Проектный олимп" при Правительстве РФ, а также Константин Беляков, директор Томского филиала Национальной ассоциации трансфера технологий, советник ректора Томского государственного университета. Модерировал дискуссию Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП "Отечественный софт".

По мнению экспертов, импортозамещение казалось вынужденным мероприятием — как для государства, так и для бизнеса. Но сейчас стало понятно, что отечественные программные продукты в большей степени подходят российским компаниям, в первую очередь благодаря "заточенности" под специфику ведения бизнеса в РФ. Андрей Арефьев, директор по инновационным проектам ГК InfoWatch добавил, что c наступлением пандемии, компании стали массово предоставлять удаленный доступ к своей инфраструктуре, и у них в таких условиях физически не хватило времени и ресурсов на обеспечение безопасности этой инфраструктуры. Вторая волна принесет с собой проблемы и решения, которые вызвала новая реальность массовых удаленных доступов.

О рынке видеоконференцсвязи рассказал Борис Попов, директор по развитию бизнеса Vinteo. По его словам, пандемия задала вектор активного развития, существенное увеличение количества внедрений и импульс для доработки продуктов в режиме реальных рабочих задач. Основная проблема, с которой до сих пор сталкиваются заказчики, закупающие системы для видеокоммуникаций – нивелирование российскими производителями классов решений, когда менее функциональные продукты класса веб-конференций внедряются вместо профессиональных решений ВКС. Такое внедрение часто приводит к необоснованным тратам бюджетных средств, не решая поставленных заказчиками задач по модернизации сетей ВКС, что серьезно портит имидж отечественных производителей в целом. "Необходимо внедрять опыт предварительной экспертизы подобных проектов на уровне единого центра стандартизации для систем видеоконференцсвязи, чтобы избегать таких ошибок", - резюмировал он.

В заключение Оргкомитет премии напомнил о том, что прием заявок на участие в конкурсе за звание лауреата Национальной премии "Приоритет" продолжается. До финала 2 этапа остается неделя и компании, желающие получить уникальные возможности усиления своих позиций и развития, могут присоединиться к конкурсу уже сейчас.

Подать заявку на участие в премии можно на официальном сайте .

Генеральный партнер - ПАО "ГМК "Норильский никель".

Генеральный информационный партнер - ТАСС.

Официальный партнер - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат".

Технологический партнер - ООО "Винтео".

Информационно-аналитический партнер – ИАС Медиалогия.

Оператор Национальной премии "Приоритет-2020" – НП "Центр развития общественных коммуникаций".

Организационная поддержка - Коммуникационная группа "Деловая лига".