На энергоблоке №4 Калининской АЭС с 11 июля стартует плановый капитальный ремонт

ТАСС, 10 июля. Для проведения планового капитального ремонта 11 июля будет остановлен энергоблок №4 Калининской АЭС. Планируемый срок ремонтных работ составляет 42 суток. За это время будет проведена разборка и сборка реактора, контроль состояния металла корпуса реактора, ремонт теплообменного оборудования, в том числе двух парогенераторов, отгрузка отработавшего ядерного топлива. В машинном зале будет выполнен ремонт турбины и генератора, а также большой комплекс работ на насосном оборудовании.

По словам заместителя главного инженера Калининской АЭС по ремонту Олега Волкова, помимо регламентных операций на энергоблоке будет реализовано 19 модернизационных операций, направленных на повышение безопасности и надежности работы оборудования. В числе основных: замена элементов маслосистемы циркуляционного насоса и модернизация внутрикорпусных устройств подогревателя низкого давления, что позволит улучшить водно-химический режим второго контура и повысить экономическую эффективность эксплуатации блока.

Все работы будут выполняться силами ремонтного и инженерно-технического персонала Калининской АЭС и Атомэнергоремонта. В общей сложности на блоке будет задействовано более 2000 человек.

"Ежегодные плановые ремонты проводятся на всех российских АЭС с целью профилактики и предупреждения отказа оборудования. А применение новых технических решений позволяет повысить эксплуатационные характеристики энергоблоков для их дальнейшей безопасной и надёжной эксплуатации", - подчеркнул главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки № 2, 3 и 4 Калининской АЭС. На энергоблоке №1 ведется плановый капитальный ремонт. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.