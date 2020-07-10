Тюменский нефтегазовый форум пройдет при поддержке трех федеральных министерств

ТАСС, 10 июля. Тюменский нефтегазовый форум (ТНФ) в сентябре 2020 года пройдет при поддержке трех федеральных министерств, правительства Тюменской области и крупных отраслевых объединений, сообщается в пятницу в сообщении пресс-службы форума.

"С каждым годом растет статус Тюменского нефтегазового форума. В 2020 году Форум пройдет при организационной поддержке министерства промышленности и торговли РФ, министерства энергетики РФ, министерства природных ресурсов РФ, правительства Тюменской области, а также крупнейших отраслевых объединений", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что министерство природы и экологии РФ в этом году станет соорганизатором Тюменского нефтегазового форума. Соответствующее двухстороннее соглашение о сотрудничестве при проведении ТНФ было подписано между министерством и правительством Тюменской области.

Ключевыми темами ТНФ в 2020 году станут "Будущее сегодня: новые возможности отрасли", "Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли", "Индустрия 4 = Геология 4.0: курс на устойчивое развитие", "Декарбонизация: вызовы и возможности для нефтегазовых компаний", "Кадровые вызовы цифровой экономики: будущее образования и ТЭК", "HSE – охрана труда, промышленная безопасность в новых условиях" и "Обустройство наземной инфраструктуры месторождений".

Предыдущий юбилейный X Тюменский нефтегазовый Форум прошел в Тюмени 17-19 сентября 2019 года. В нем участвовали более 3,5 тыс. человек. Форум традиционно является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. Его участники обсуждают вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом.