В Москве презентуют систему поиска пропавших пожилых людей с деменцией

Москва, 10 июля. В Москве 28 июля пройдет презентация проекта "Помогите мне вернуться домой" (18+), направленного на снижение количества потерявшихся пожилых людей с деменцией.

Проект "Помогите мне вернуться домой" был инициирован фондом "Виктория" в Калининградской области в 2018 году. Фонд изучил опыт различных стран, в которых новые методики помогают идентифицировать пожилых людей, а в случае их потери оперативно найти близких. Суть проекта заключается в том, чтобы обеспечить пожилых людей с деменцией специальными значками с QR-кодом, где зашит номер значка и телефон поискового отряда. При обнаружении растерянного пожилого человека с таким значком и считывании QR-кода любой гражданин может связаться с поисковиками, сообщить номер значка, по которому те найдут данные семьи потерявшегося по базе данных.

Такая практика широко применяется в Европе, США, Японии и других странах, помогая находить потерявшихся пожилых людей с деменцией и снижать количество бездомных.

В этом году проект "Помогите мне вернуться домой" стартует в Москве при сотрудничестве Фонда "Виктория", Фонда помощи людям с деменцией и их семьям "Альцрус" и Поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Презентация проекта пройдет 28 июля в Москве. На презентации директор Фонда "Виктория" представит идею и суть проекта "Помогите мне вернуться домой" и технологию реализации в Москве при участии партнеров.

Вместо значков на этот раз будут использованы термонаклейки с QR-кодом и номером, привязанным к определенному человеку и городу, в данном случае к Москве. Например, 495-1. Номер присваивается каждому участнику проекта и вносится в базу данных, к которой есть доступ у ПСО "Лиза Алерт". При считывании QR-кода любой гражданин может сообщить номер нашивки поисковикам, которые по базе данных узнают контакты родственников потерявшегося и свяжутся с ними, даже если человек уехал за пределы Москвы. В рамках проекта также запланированы семинары и лекции по деменции для родственников, социальных работников, специалистов по уходу. Планируется привлечение волонтерских сообществ, в том числе серебряных волонтеров.

На презентации своим опытом поделятся представители Фонда Альцрус и ПСО "Лиза Алерт".

Деменция – это комплекс симптомов различных заболеваний мозга. В пожилом возрасте самая частая причина деменции – это болезнь Альцегймера. Под данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире более 50 млн. человек страдает деменцией, каждый год эта цифра увеличивается на 7 млн. В России ВОЗ дает статистику в 2 млн. человек, но она в разы больше.



Человек с деменцией может уйти из дома и потеряться – забыть дорогу домой. Он может пройти километры без еды и воды. Будет стремиться "домой", где он жил в годы детства, например. Добрые граждане не редко покупают билеты старикам на междугородние автобусы, поезда, и люди теряются бесследно. Проект "Помогите мне вернуться домой" поможет идентифицировать не только родственников, но и город, в котором проживает пожилой человек.

Участники проекта в Москве:

ПСО "Лиза Алерт"

Фонд Альцрус

http://помогитевернутьсядомой.рф