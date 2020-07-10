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В рамках НРБ-2020 пройдет форум по контрольно-надзорной и разрешительной деятельности

В формате видеоконференции представители бизнеса и власти обсудят в том числе ход реализации механизма регуляторной гильотины

Москва, 10 июля. В рамках Недель российского бизнеса 14 июля в 11:00 Российский союз промышленников и предпринимателей проводит форум "Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность. Взгляд в будущее" (18+).

В формате видеоконференции представители бизнеса и власти обсудят ход реализации механизма регуляторной гильотины, повышение эффективности взаимодействия предпринимательского сообщества и государства в совершенствовании контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, статус законопроектов о государственном и муниципальном контроле (надзоре), другие вопросы.

В рамках мероприятия с приветствием выступит президент РСПП Александр Шохин. К участию приглашены заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин, министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов и другие.

Регистрация на форум

Трансляция мероприятия

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