В рамках НРБ-2020 пройдет форум по контрольно-надзорной и разрешительной деятельности

Москва, 10 июля. В рамках Недель российского бизнеса 14 июля в 11:00 Российский союз промышленников и предпринимателей проводит форум "Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность. Взгляд в будущее" (18+).



В формате видеоконференции представители бизнеса и власти обсудят ход реализации механизма регуляторной гильотины, повышение эффективности взаимодействия предпринимательского сообщества и государства в совершенствовании контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, статус законопроектов о государственном и муниципальном контроле (надзоре), другие вопросы.



В рамках мероприятия с приветствием выступит президент РСПП Александр Шохин. К участию приглашены заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин, министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов и другие.



Регистрация на форум



Трансляция мероприятия