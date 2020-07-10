Новые факты о гибели лыжников на перевале Дятлова огласят 11 июля

Москва, 10 июля. В субботу, 11 июля в 12:00 (мск) в редакции Издательского дома "Комсомольская правда" пройдет пресс-конференция, посвященная тайне гибели 9 лыжников в 1959 году на Северном Урале - Перевале Дятлова.

Есть более 70 версий случившейся трагедии, но ни одна из них не приближает нас к истине. Восемь лет журналисты "Комсомольской правды" проводят расследование загадочной истории.

Почему туристы покинули палатку и не вернулись к ней?

Отчего вероятнее всего погибла группа Дятлова?

Что скрывается за странными огненными шарами, которые наблюдали очевидцы в районе перевала?

Откуда взялась радиация на одежде погибших ребят?

О чем говорят тайные вдавленные надписи на книжках туристов?

Были ли в районе перевала испытания ракетной техники?

Что произошло с туристами возле кедра?

Как и при каких обстоятельствах ребята получили жуткие переломы?

В субботу, 11 июля, новые уникальные документы и свидетельства представят:

- компетентный эксперт, профессионально занимающийся расследованием трагедии и имеющий доступ к секретным архивам;

- Николай Андреев, писатель, автор книги "Тайна перевала Дятлова";

- Эдуард Туманов врач-судмедэксперт.

Имя главного спикера заранее не афишируют, желая сохранить интригу предстоящего мероприятия. Но гарантируется ряд сенсационных заявлений, которые прозвучат впервые за всю многолетнюю историю тайны перевала Дятлова.

Возрастная категория 18+.

Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире радио "Комсомольская правда" (97.2 FM в Москве, radiokp.ru - по и на сайте kp.ru).

Адрес: Старый Петровско-Разумовский проезд, д.1/23, стр.1

Проезд: станция метро "Динамо" (1-й вагон из центра) автобусы № 595, 384 и 84 - до остановки "Вымпел", 319 – до остановки "Вторая Хуторская улица".