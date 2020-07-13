"Сибкабель" увеличит объемы производства продукции для нефтяников

ТАСС, 13 июля. АО "Сибкабель" (входит в ООО "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы Уральской горно-металлургической компании) модернизировало экструзионную линию в цехе №3. Рабочие заменили формующий инструмент, предназначенный для изолирования нефтепогружного кабеля.

Как рассказали в пресс-службе УГМК, новая головка экструдера стоимостью более 3 млн рублей имеет улучшенные характеристики. Благодаря ее установке скорость работы экструдера стала почти вдвое больше, чем у предыдущего (17 метров в минуту). Соответственно, увеличилась скорость работы линии и объемы производства нефтепогружных кабелей со фторопластовой изоляцией (до 30%).

Также в современной конструкции элемента увеличена пропускная способность. За счет большего диаметра до 16 кв. мм (ранее до 11 кв. мм) появилась возможность выпускать более широкий ряд сечений. Соответственно, расширилась линейка продукции для нефтяной отрасли.

"Модернизированная линия перерабатывает фторполимеры, из которых изготавливается изоляция кабелей и проводов. Они известны своей исключительной устойчивостью к воздействию химических веществ и коррозии. Также эти материалы выдерживают высокую температуру – до 230 градусов. Перечисленные свойства особенно актуальны для кабелей, работающих на большой глубине в непростых условиях", - приводят в пресс-службе слова начальника технического бюро цеха №3 Виктора Гутника.

На предприятии отметили, что фторполимеры, в частности, используются при производстве конструкции нефтепогружного кабеля марки КИФБП-230. Его конструкция состоит из трех токопроводящих жил и двухслойной фторполимерной изоляции. Именно изоляция предохраняет изделие от агрессивной скважинной жидкости и высоких температур. От механических повреждений кабель защищен бронепокровом из стальной оцинкованной ленты.

"В месяц цех №3 выпускает более 100 км кабеля с фторполимерной изоляцией. Модернизация экструзионной линии позволит предприятию держать руку на пульсе, оперативно адаптироваться к меняющимся условиям нефтедобычи. Высокое качество нефтепогружного кабеля в числе прочего обеспечивает стабильность работы сырьевых компаний в текущих экономических условиях", - отметил директор АО "Сибкабель" Алексей Жужин.

О предприятии

Акционерное общество "Сибкабель" — предприятие в Томске, один из ведущих производителей кабельной продукции в России. Входит в ООО "Холдинг кабельный Альянс" и ООО "УГМК- Холдинг".

Предприятие ведет свою историю от эвакуации в 1941 году в Томск после начала Великой Отечественной войны двух московских заводов — "Москабель" и "Электропровод". Сейчас номенклатура выпускаемых заводом изделий включает свыше 20 тыс. марок кабелей и проводов. В составе завода пять цехов основного производства. Производственная площадь цехов — 60 тыс. кв. м, численность работающих — около 1170 человек. Наряду с АО "Электрокабель кольчугинский завод", АО "Уралкабель" и ПАО "НИКИ г. Томск" входят в ООО "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы УГМК.

О холдинге

ООО "Холдинг Кабельный Альянс" (ХКА) был создан в 2011 году. Производит продукцию для атомной промышленности, ТЭК, автомобильной и железнодорожной отраслей, предприятий связи, электроэнергетики и горнорудной промышленности.

ХКА является участником общественного проекта "Кабель без опасности", объединившего добросовестных участников рынка кабельно-проводниковой продукции (КПП). Использование высококлассного сырья и материалов является одним из условий выпуска безопасной и качественной КПП.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.