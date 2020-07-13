XII "Белый квадрат" объявил победителей

Минск, 13 июля. Церемония награждения победителей одного из крупнейших креативных событий Европы – Международного фестиваля рекламы "Белый Квадрат" – состоялась 9 июля. В этом году он впервые прошел в формате онлайн и прозвучал на международной арене под слоганом Time to Win!

В этом году за фестивальные награды боролось 937 работ от участников из 31 страны мира в категориях Creativity, Branding, Creative Effectiveness, Marketing, Media, Digital и Change For Good. Судейство жюри проходило в формате лайв-конференций, в которых приняли участие титулованные креативные директора ведущих агентств со всего мира. Посмотреть церемонию награждения "Белого Квадрата" 2020 можно здесь.

Алена Устинович, председатель правления Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси, продюсер фестиваля "Белый Квадрат", отметила: "Для индустрии коммуникаций этот год оказался настоящим вызовом в каждой стране и по всему миру, вызовом для каждого из нас и для наших команд. Сегодня, как никогда ранее, нашей индустрии необходимо свежее дыхание, порция вдохновения и немного творческого авантюризма, который мы сами обычно несем во все сферы экономики, культуры и социум в целом, в том числе, благодаря фестивалям рекламы в целом, и "Белому Квадрату" в частности. Я рада, что практически в тысяче конкурсных работах, которые приняли участие в фестивале, отразился сильный характер нашей индустрии, которая стремится и умеет побеждать".

Креативным агентством фестиваля, получившим больше всего наград по итогам судейства, стало агентство BBDO Moscow, Russia.

Белорусским агентством фестиваля – TDI Group Belarus.

GRAND-PRIX

entry Kak tebe takoe, Elon Musk?, Ruport, Russia

entry Russian Yoga School, Zebra Hero, Russia

Ознакомиться с полным списком победителей можно на сайте.

Возрастное ограничение 18+.