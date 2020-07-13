Росконгресс и Ростуризм запустил онлайн-проект по развитию внутреннего туризма

Москва 13 июля. Фонд "Росконгресс" в партнерстве с Ростуризмом и АНО "Национальные приоритеты" организовал серию специальных материалов о туристических возможностях российских регионов. Тематические обзоры, презентации и интервью с участием официальных представителей республик, краев, областей и городов, местных блогеров и лидеров мнений познакомят россиян с преимуществами отдыха внутри страны.

До конца лета 2020 года на электронных ресурсах фонда "Росконгресс" выйдет более семи информационных циклов для туристов. Зрители увидят блоги, полезные статьи и рекомендации об отдыхе в разных уголках страны: на озере Байкал, в Республике Хакасия, Алтае, Краснодарском крае, в Калининграде, Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке.

"К сожалению, мы мало знаем о нашей стране, об уникальных уголках, природе, культуре, традициях и даже гастрономии, которая такая разная в каждом регионе. В России – весь мир возможностей для самого разного отдыха – можно открыть для себя новые моря, кроме курортов на Черноморском побережье – например, Балтику, космические пейзажи на Алтае, совершить настоящее путешествие во времени, посетив старообрядческую деревню в Бурятии, увидеть абсолютно уникальные памятники культуры Русского Севера в Карелии или Архангельской области, зарядиться удивительной энергией Байкала, любоваться цветением лотосовых полей в дельте Волги в Астраханской области. Ряд этих перечислений можно продолжать и продолжать, но я надеюсь, наш новый проект с Росконгрессом вдохновит туристов на путешествия по России, напомнив, что прекрасное – намного ближе, чем кажется", – прокомментировала запуск нового проекта глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

"Россия имеет огромный потенциал, и сегодня, в условиях пандемии, отдых внутри страны становится исключительно популярным. Российские регионы выходят из карантинных ограничений, открывают туристический сезон, поэтому наш проект "Куда поехать?" представляется востребованным информационным, просветительским продуктом. Мы расскажем россиянам о туристических брендах регионов и о благоприятных, безопасных и доступных каждой семье вариантах отдыха", – отметил председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

"Период, когда люди находились в самоизоляции, сформировал отложенный спрос на путешествия и впечатления. Мы видим, какой сейчас всплеск интереса к поездкам по России, – для внутреннего туризма открылись совершенно новые перспективы. Как в любой отрасли, здесь важно предложить людям качественный конкурентоспособный продукт и обеспечить его эффективное продвижение. Проект "Куда поехать?" по большому счету показывает россиянам возможности открыть для себя собственную страну", – подчеркнула генеральный директора АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

В рамках проекта "Куда поехать?" фонд "Росконгресс" представит информацию о программе субсидированных путешествий, продемонстрирует интересные направления внутреннего туризма. Каждая неделя, начиная с июля, будет посвящена одному из российских регионов или городов.

Так, с 6 по 12 июля зрителям покажут, как отдохнуть на Байкале – самом глубоком озере планеты и крупнейшем природном хранилище пресной воды, расположенном в Восточной Сибири на границе Иркутской области и Республики Бурятия. Здесь уже появились новые доступные туристские маршруты: при поддержке Федерального агентства по туризму запущен эксклюзивный продукт – чартерные туры на Байкал. Полеты будут выполняться один раз в девять дней вплоть до 22 сентября.

Минимальная цена за девятидневный тур, включающий перелет, проживание, трансферы и экскурсии по местным достопримечательностям, – 40 тысяч рублей. Ранее стоимость недельного тура на Байкал с перелетом составляла около 90 тысяч рублей.

С 13 по 19 июля фонд "Росконгресс" представит материалы о туристском потенциале Хакасии. 19 июля в Абакан прилетит из Москвы первый чартерный рейс. Наряду с Бурятией – Хакасия – один из первых регионов, участвующих в программе государственного субсидирования рейсов. Стоимость базового недельного тура в Хакасию с учетом перелета, проживания, трансфера и страховки составит 20 тысяч рублей, экскурсионный тур обойдется на 10 тысяч дороже. В ассортименте – более 10 маршрутов, полеты будут осуществляться до 6 сентября.

В конце июля проект фонда "Росконгресс" "Куда поехать?" покажет возможности отдыха в Калининградской области, которая стабильно входит в топ-10 самых популярных туристских дестинаций России. Здесь популярен культурно-познавательный туризм, основой для развития которого выступают 1747 объектов культурного наследия, включая объект ЮНЕСКО Национальный парк "Куршская коса".

Фонд "Росконгресс" представит онлайн возможности отдыха на Алтае, в Краснодарском крае, а также интересные предложения для путешествий в других регионах России.

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