"Мелодия" представила цифровые версии альбомов композитора Давида Тухманова

Москва, 20 июля. Советскому и российскому композитору, автору песен, заслуженному деятелю искусств РСФСР, народному артисту России, лауреату Государственной премии РФ Давиду Тухманову 20 июня исполняется 80 лет. По случаю юбилея фирма "Мелодия" впервые оцифровала и отреставрировала несколько пластинок с его музыкой.

В авторском проекте "Электроклуб" (1987) композитор расширил художественные возможности электронной аранжировки. Благодаря ему всесоюзную известность получили вокалисты Ирина Аллегрова и Игорь Тальков.

Пластинка "Сама любовь" (1985) стала итогом творческого сотрудничества Тухманова с эстонским певцом Яаком Йоала. Вместе с новыми песнями в альбом вошли композиции, уже заслужившие любовь слушателей. На момент выхода пластинки Йоала уже был известным исполнителем. Певца и композитора связывало не только совместное творчество, но и крепкая многолетняя дружба.

Культовым в творческой биографии Тухманова считается альбом "По волне моей памяти" (1976). В альбом вошли песни на стихи Сафо, Верлена, Шелли, Гете, Мицкевича, Ахматовой и Волошина – их подбирала супруга Тухманова Татьяна Сашко. Пластинка разошлась миллионными тиражами и спустя некоторое время ее окрестили "настоящей бомбой, отзвуки от разрыва которой слышны до сих пор". Композиции неоднократно исполнялись солистами вокально-инструментальных ансамблей "Арсенал", "Современник", "Самоцветы", "Надежда", "Лейся песня" и "Добры молодцы".

Композиции, сочиненные Тухмановым, знают и любят миллионы людей разных поколений: "День победы", "Эти глаза напротив", "Мой адрес – Советский Союз", "Последняя электричка", "Соловьиная роща". Песни с музыкой Тухманова исполняли такие известные эстрадные исполнители, как София Ротару, Муслим Магомаев, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Николай Носков, Людмила Гурченко. Сам композитор называл себя "скромным производителем шлягеров", однако именно ему удалось изменить облик отечественной эстрады. Тухманов соединил советскую массовую песню с ритмами и звучанием поп-музыки. Он не боялся писать эстрадные хиты на образцы "высокой" поэзии, экспериментировать со звуком, используя синтезаторы и накладывая голоса в многоканальной записи. В музыкальной индустрии Давид Тухманов единогласно считается символом 1970–80-х.

Издания доступны для прослушивания на различных стриминговых платформах – Spotify, Apple Music, Яндекс.Музыка, Google Play.