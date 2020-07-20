Прием заявок на вокальный конкурс фонда Образцовой "Хосе Каррерас Гран-При" завершен

Москва, 20 июля. Окончен прием заявок на Международный вокальный конкурс фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас Гран-При". Принято 287 заявок из 30 стран – Австрии, Азербайджана, Аргентины, Армении, Белоруссии, Болгарии, Бразилии, Венгрии, Германии, Греции, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Нидерландов, Польши, России, Сербии, США, Узбекистана, Украины, Франции, Хорватии, Эстонии, Южной Кореи, Японии.

С 30 ноября по 6 декабря 2020 года в Москве, на сценах Московского концертного зала "Зарядье" и Музыкального театра "Геликон-опера" состоится Международный вокальный конкурс Фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас Гран-при" - название уже знакомое любителям оперы. В 2018 году состоялся уникальный певческий турнир, организованный фондом Елены Образцовой – Международный конкурс для теноров "Хосе Каррерас Гран-при", жюри которого возглавил один из самых знаменитых певцов мира Хосе Каррерас. Лауреаты Конкурса получили престижные театральные дебюты в Москве и Берлине, выступили на сценах Большого зала консерватории в Москве и в Венской Музикферайн.

Было решено продолжить успешно начатый проект, распространив заложенный в конкурсе теноров состязательный принцип на другие оперные голоса. Конкурс адресован молодым исполнителям в возрасте от 18 до 32 лет для голосов сопрано, меццо-сопрано, теноров и от 18 до 34 лет для голосов баритонов и басов. Лауреаты будут определяться по каждому типу голоса – 15 премий и один Гран-при.

В жюри конкурса, которое вновь возглавит Хосе Каррерас, приглашены всемирно известные деятели оперного театра Дама Гвинет Джонс, Долора Заджик, Маквала Касрашвили, Рафаэлла Мурдоло, Кристина Шепельман, Алессандро Ариози, Лоренцо Бавай, Дмитрий Вдовин, Давид Хименес. Имя Хосе Каррераса несомненно привлечет внимание большого числа исполнителей и станет дополнительным стимулом к тому, чтобы совершенствовать свое мастерство.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире было принято решение о переносе Конкурса с сентября на декабрь. Участники конкурса встретятся в Москве на II туре, который состоится в театре "Геликон-опера" с 1 по 4 декабря. Финальный тур и церемония закрытия пройдут в Московском концертном зале "Зарядье" 6 декабря. А откроется конкурс 30 ноября Гала-концертом лауреатов Международного конкурса Фонда Елены Образцовой для теноров "Хосе Каррерас Гран-При", а также лауреатов Международных вокальных конкурсов фонда Елены Образцовой.

Цель проведения конкурса – поиск талантливых вокалистов, их представление широкой публике, российским и зарубежным менеджерам, стимулирование работы певцов над репертуаром, развитие международных контактов в области оперного искусства.

Конкурс проводится в рамках международного проекта фонда Елены Образцовой "Голоса наследия" с использованием гранта президента России, предоставленного Фондом президентских грантов.

Возрастная категория 6+.