"Нестле Россия" поддержала медицинских работников в период пандемии

Москва, 20 июля. "Нестле Россия" в партнерстве с фондом "Росконгресс" и экспертно-аналитической платформой по здравоохранению фонда "Росконгресс" – фондом "Контент", оказала продовольственную помощь 29 медицинским учреждениям в семи регионах страны и передала с мая по июль 2020 года более 14 тонн продукции персоналу больниц. Компания предоставила шоколадные и кондитерские изделия, готовые сухие завтраки, каши быстрого приготовления, растворимый кофе, детские каши и быстрорастворимые напитки.

Продуктовые наборы получили сотрудники медицинских учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской, Тверской, Рязанской и Калужской областей.

В рамках сотрудничества с различными благотворительными организациями компания поддержала свыше 100 медицинских учреждений, 29 из которых – совместно с фондами "Росконгресс" и "Контент". Помимо продуктовой помощи "Нестле Россия" направила в ряд больниц специализированное лечебное питание, а бренд Nespresso поддержал врачей, предоставив кофемашины и кофе.

Фонд "Росконгресс" как социально ориентированный нефинансовый институт развития в рамках проекта #МыВместе на протяжении многих месяцев помогает врачам и другим медицинским работникам, находящимся в условиях борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-19.

"Для медицинских работников, которые ежедневно идут на подвиг, в период пандемии очень важно чувствовать поддержку. Государство, бизнес, некоммерческий сектор и простые граждане объединили свои усилия для помощи врачам в столь непростое время. С самого начала пандемии коронавируса нам удалось выстроить взаимодействие с нашими партнерами для совместного оказания продовольственной помощи. Поддержка медиков – это возможность выразить им свою благодарность и уважение", – отметил председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

Глава "Нестле" в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан (Martial Rolland) ​​отметил, что в период пандемии коронавируса "Нестле" поддерживает местные сообщества.

"И мы видим в этом одну из важнейших задач для нашего бизнеса. Продукты питания и напитки необходимы людям для поддержки их благополучия и здоровья. Наша компания несет особую ответственность в это время – мы обеспечиваем наших потребителей и их домашних питомцев столь необходимой продукцией, а также оказываем продуктовую помощь самым уязвимым слоям населения. С начала пандемии мы поддерживаем благотворительные и волонтерские организации, оказываем помощь персоналу больниц по всей России – всем тем, кто находится “на передовой” борьбы с распространением коронавирусной инфекции", – сказал Роллан.

"Нестле Россия" в апреле 2020 года присоединилась к движению #МыВместе, а также объединила усилия с такими благотворительными фондами, как фонд продовольствия "Русь", "Российский Красный Крест", "Ассоциация волонтерских центров", Фонд "Соратники" и многими другими, для поддержки нуждающихся в условиях пандемии коронавируса.

На сегодняшний день компания предоставила благотворительным фондам и волонтерским организациям более 250 тонн продуктов питания и кормов для домашних питомцев. Адресатами помощи стали не только медицинские работники, но и наиболее уязвимые категории граждан, среди которых пожилые люди и инвалиды, мигранты, многодетные малообеспеченные семьи.

Бренд Purina также поддержал кормами фонды помощи животным "Дарящие надежду", "НИКА", Ассоциацию "Благополучие животных" и приюты для животных, которые оказались в непростой ситуации в период пандемии.

Возрастная категория 18+.

Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, спортивных и общественных мероприятий и событий в области культуры.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 126 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.