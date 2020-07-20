Открыта аккредитация для СМИ на фестиваль "Спасская башня" – 2020

Москва, 20 июля. Представителей СМИ приглашают присоединиться к фестивалю "Спасская башня", который пройдет с 28 августа по 6 сентября 2020 года в Москве на Красной площади.

Фестиваль "Спасская башня" (0+) славится своими вечерними представлениями. В 2020 году для зрителей традиционно будут подготовлены десять вечеров незабываемого шоу, состоящего из выступлений лучших военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов.

Помимо вечерних шоу, в программу мероприятий Фестиваля "Спасская башня" входит много дополнительных событий и специальных проектов. Среди них: торжественное шествие участников на ВДНХ, выступление коллективов в парках, скверах и на железнодорожных вокзалах Москвы.

За 12 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран, вошёл в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира (с 1950 года в Шотландии проходит военно-музыкальный фестиваль – Edinburgh Military Tattoo, а в Швейцарии с 2006 года – Basel Military Tattoo).

В 2019 году общее количество участников фестиваля составило 1922 человека (включая музыкантов, солистов, танцоров, дирижёров, флагоносцев и всадников). На Красную площадь в рамках вечерних представлений вышли 1835 человек. Оркестры в своих выступлениях задействовали 1441 музыкальный инструмент.

В этом году участниками фестиваля станут: Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации, Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации, Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова, Ансамбль барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации, Кремлевская школа верховой езды и многие другие.

В 2020 году фестиваль "Спасская башня" продолжит благотворительную программу, предусматривающую безвозмездное распространение нескольких тысяч билетов среди социально незащищённых групп населения, а также среди учреждений дошкольного и школьного образования Москвы, Подмосковья и других регионов России.

Фестиваль "Спасская башня" популярен у всех категорий зрителей. Зрительская аудитория только вечерних представлений "Спасской башни" ежегодно достигает 90 000 человек. Всего же мероприятия, проводимые Дирекцией Фестиваля, посещают более полумиллиона жителей и гостей столицы.

"Спасская башня" привлекает большое внимание российских и зарубежных СМИ. В 2019 году публикации с упоминанием Фестиваля вышли в средствах массовой информации 33 государств. Особое внимание мероприятиям Фестиваля уделили представители СМИ из Великобритании, Испании, Италии, Китая, КНДР, Франции и Японии.

Для получения аккредитации на мероприятия, проходящие в рамках Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" – 2020, необходимо на официальном сайте фестиваля в разделе "Для СМИ":

ознакомиться с Положением о порядке аккредитации представителей СМИ на мероприятия, проводимые дирекцией фестиваля "Спасская башня";

ознакомиться с Регламентом аккредитации и работы представителей СМИ на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в 2020 году;

в срок до 3 августа 2020 года (не позднее!) направить в центр аккредитации фестиваля по адресу pr@spasstower.ru официальный запрос на аккредитацию, который должен содержать: заявку, списки на аккредитацию персон и транспорта, сформированные в редакторе заявок Demand Editor 3.2 (далее — Редактор), персональные фотографии установленного формата, согласие на обработку персональных данных в отсканированном виде. Списки на аккредитацию персон и транспорта направляются в отсканированном виде с подписью и печатью заявителя и в электронном виде в редакторе заявок Demand Editor 3.2.

XIII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" станет ярким музыкальным праздником 2020 года, грандиозным по своему масштабу и неповторимым по эмоциональному воздействию.