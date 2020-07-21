"Русские сезоны" представят концерты и оперу онлайн

Москва, 21 июля. На сайте ​​​​международного культурного проекта "Русские сезоны" с 20 по 24 июля 2020 года проходят новые онлайн-трансляции. Показы объединяет инициатива Stay home with Russian Seasons, которая была запущена в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

20 июля, в понедельник, зрители увидели концерт, состоявшийся 21 марта 2020 года в Большом зале Московской консерватории в рамках фестиваля "Московская консерватория онлайн" (6+). Выступление Камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением создателя и художественного руководителя коллектива Юрия Башмета стало первым в цикле онлайн-концертов столичной консерватории и проходило в прямом эфире.

В программе – известные произведения русских и зарубежных композиторов: Адажио "Ностальгия" для альта и струнных Энри Лолашвили; две "Норвежские мелодии" для струнных инструментов, соч. 63 Эдварда Грига; "Ноктюрн", соч. 19, №4 в переложении для альта и струнных Петра Чайковского; "Симфоническая рапсодия" для фортепиано и струнных инструментов, соч. 66 Хоакина Турины; Блюз и Вальс (фрагменты из киномузыки) Тору Такемицу; Струнный квартет "Смерть и девушка", D 810 Франца Шуберта в переложении Густава Малера. Солистка – известная российская пианистка Ксения Башмет.

Камерный ансамбль "Солисты Москвы" сыграл свой первый концерт в мае 1992 года в Большом зале Московской консерватории. Коллектив объединяет талантливых молодых музыкантов, активно гастролирует по миру. В его репертуаре – свыше 300 шедевров мировой классики и редко звучащих произведений, от Баха и Моцарта до Шнитке и Денисова. Безупречное чувство ансамбля сочетается с яркой индивидуальностью каждого артиста. Полное взаимопонимание между дирижером и музыкантами создает во время концертов атмосферу гармонии и вызывает ощущение сиюминутного рождения исполняемой музыки. Мировая пресса называет коллектив "голосом своей страны".

Руководитель ансамбля – российский альтист, дирижер, народный артист СССР, лауреат государственных премий Юрий Башмет.

22 июля, в среду, Государственный театр оперы и балета Республики Коми представит в онлайн-формате оперу "Сказки Гофмана" (12+). Произведение на музыку французского композитора Жака Оффенбаха, основанное на историях немецкого писателя Эрнеста Теодора Амадея Гофмана и его биографии, впервые было представлено в Париже в 1881 году. В Театре оперы и балета Республики Коми премьера состоялась в 2018 году.

Зрителей ждет фантастический спектакль в двух действиях на французском языке. В основе сюжета – похождения героя, три разные любовные истории, которые для самого Гофмана завершились трагически. Диаметрально противоположные женские образы, видения гениального, ищущего любовь поэта, необычный музыкальный материал и сложная драматургическая линия не оставят равнодушными поклонников культуры. Благодаря торжеству музыки, особенностям формы и содержания зрители смогут по-новому взглянуть на взаимоотношения человека и общества, мужчины и женщины, музы и поэта. Запись спектакля представлена с фестиваля "Видеть музыку", проходившего на сцене московского театра "Новая опера" им. Е. Колобова.

Режиссер-постановщик оперы "Сказки Гофмана" – заслуженный деятель искусств РФ, главный режиссер Государственного театра оперы и балета Республики Коми Илья Можайский.

24 июля, в пятницу, Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского представит на "Русских сезонах" праздничный концерт, посвященный 80-летию знаменитой российской арфистки Эмилии Москвитиной (6+).

Выступление проходило в марте 2019 года в Большом зале Московской консерватории. В программу вошли знаменитые симфонические произведения и киномузыка: "Испанское каприччио" Николая Римского-Корсакова, Adagietto из Симфонии № 5 Густава Малера, Сюита из балета "Спящая красавица" Петра Чайковского, Сюита из музыки к кинофильму "Серенада солнечной долины" Гленна Миллера, "Шербурские зонтики" (концертная фантазия для арфы с оркестром) Мишеля Леграна.

Эмилия Москвитина – народная артистка РФ, профессор класса арфы Московской консерватории, выдающаяся представительница национальной школы игры на арфе. Дирижер – народный артист СССР, один из самых известных и любимых публикой дирижеров современности, маэстро Владимир Федосеев. Помимо работы с симфоническими оркестрами он активно сотрудничает с оперными и балетными театрами мира, в числе которых Ла Скала, Венская опера, Цюрихский оперный театр.

Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского основан в 1930 году как первый оркестр Советского Союза. С 1974 года его художественным руководителем является Владимир Федосеев, сформировавший особенный, узнаваемый почерк, который принес БСО международную известность. В 1993 году, в 100-летнюю годовщину со дня смерти Чайковского, Большому симфоническому оркестру было присвоено имя Петра Ильича Чайковского за заслуги в области развития музыкальной культуры, выдающиеся интерпретации творческого наследия Чайковского в нашей стране и во всем мире.

"Несмотря на летний сезон и действующие ограничения культурная жизнь продолжается в онлайн-формате. На этой неделе „Русские сезоны“ представляют богатую, содержательную программу для увлеченных слушателей и зрителей: камерную и симфоническую музыку, а также оперу на французском языке. Уверен, наши трансляции подарят зрителям незабываемые впечатления от встречи с прекрасным! Пусть музыка звучит!" – отметил директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

Справочная информация

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2020 года, во Франции, Бельгии и Люксембурге запланированы выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах. В 2019 году в 90 городах Германии состоялось 437 мероприятий "Русских сезонов".