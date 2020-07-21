Европейские менеджеры расскажут о специфике музыкального рынка в новом выпуске ArtSpace

Москва, 21 июля. Прямой эфир восьмого выпуска проекта ArtSpace на тему "Менеджмент и маркетинг в культуре" состоится 23 июля в 19:00 по московскому времени. На площадке дискуссионного клуба встретятся прославленные европейские менеджеры, работающие в области культуры.

О тонкостях деятельности кастинг-директоров, государственной поддержке в театрах России и мира, необходимости интеграции в социальные медиа, влиянии сложившейся ситуации на дальнейшее развитие культурных институций и многом другом побеседуют:

Юдит Ньюхофф – основатель и управляющий директор Centre Stage Artist Management (CSAM), специальный ассистент одного из крупнейших дирижеров современности Даниэля Баренбойма;

Ильяс Цемпетонидис – артистический директор Парижской оперы;

Валери Гросс – директор по опере и вокалу крупнейшего звукозаписывающего лейбла Deutsche Grammophon;

Дмитрий Бертман – генеральный директор – художественный руководитель театра "Геликон-опера";

Модератор встречи – Марика Абдразакова

Эфир пройдет на английском языке с русскими субтитрами.

В этом году главная тема форума ArtSpace: "Что потеряет и что приобретет культура после пандемии?".

Командой фонда запланировано 12 еженедельных встреч, которые проходят с 25 мая по 3 августа.

Цель форума ArtSpace — обсуждать и совместными усилиями искать пути решения проблем и вопросов, актуальных для российской и мировой культурной общественности. В числе гостей форума приглашены известные артисты, музыканты, менеджеры, дирижеры и представители власти. Первые встречи "Музыканты на удаленке", "Мир искусства на самоизоляции: выход есть!" и "Почему не работают социальные лифты: как молодому артисту сделать карьеру?", "Федеральные учреждения культуры убивают региональные площадки?", "Можно ли развивать культуру в России без профильной журналистики?", "Искусство вне зоны комфорта"" вызвали большой зрительский интерес.

В дружеских дискуссиях уже приняли участие Денис Мацуев, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Максим Венгеров, Александр Сладковский, Ян Яновский, Максим Берин, Дмитрий Вдовин, Ильмар Альмухаметов, Лариса Дядькова, Елена Стихина, Марика Абдразакова, Эльдар Алиев, Григорий Заславский, Наталья Пахомова, Алена Даценко, Наталия Чабовская, Юлиан Макаров, Екатерина Гринчевская, Анна Яковлева, Никита Анисимов, Сергей Ходнев, Полина Бондарева, Гюляра Садых-заде, Лариса Барыкина, Катерина Новикова, Вячеслав Стародубцев, Марат Гацалов, Василий Бархатов, Владимир Варнава, Владимир Шкляров, Мария Хорева, Екатерина Галанова, Сергей Данилян, Вячеслав Николаев, Юрий Смекалов.

Форум транслируется на YouTube-канале IAFoundation http:/yt.iafoundation.ru/, а дискуссии проходят в режиме видеоконференции. В дискуссиях может принять любой желающий, самые интересные вопросы в чате видеоконференции будут заданы гостям.

Генеральный информационный партнер проекта ArtSpace — ТАСС.

Фонд поддержки молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова был учрежден известным российским оперным артистом в 2016 году, и в числе его ключевых задач — культурный диалог российского и мирового музыкального сообщества с целью популяризации классической музыкальной культуры в России и российской музыкальной культуры в мире, а также поиск и поддержка молодых талантов в регионах страны.

Возрастная категория: 16+