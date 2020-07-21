"Россети Урал": компания не является камнем преткновения при подключении домов в Перми

ТАСС, 21 июля. Компания "Россети Урал" не является камнем преткновения в сложившейся непростой ситуации при подключении новостроек в Перми. Об этом сообщили во вторник ТАСС в службе по связям с общественностью компании.

"Необходимо отметить, что камнем преткновения в сложившейся непростой ситуации компания "Россети Урал" не является", - сказано в сообщении. Накануне глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому Минстрою разобраться с подключением новых жилых домов к сетям электроснабжения.

Говоря о проблемах, возникших у местного застройщика "СтройПанельКомплект", в электросетевой компании сообщили следующее. "Обратившаяся с заявкой на технологическое присоединение домов по адресу: Фролы, ул. Весенняя 30 и 32 компания "Финпроект" действовала через посредника. В дальнейшем между этими организациями – бывшими партнерами - произошел бизнес-конфликт, суть которого энергетикам не известна. Начались судебные споры имущественного характера в отношении объектов электросетевого комплекса, предназначенных для электроснабжения двух домов по улице Весенняя", - сказано в сообщении.

Энергетики сообщили, что в результате этого компания "Россети Урал" фактически стала заложником ситуации, сложившейся как следствие конфликта двух хозяйствующих субъектов. "Отметим особо, при этом энергетики выполнили в полном объеме свои обязательства еще в 2018 году. Но за прошедшие два года спорная ситуация дополнительно усложнилась. Электросетевое имущество, к которому необходимо было осуществить технологическое присоединение домов по адресу: Фролы, ул. Весенняя 30 и 32, было изъято собственником, который, к слову сказать, является бывшим партнером застройщика, у компании "Россети Урал" из владения и пользования, и передано иной территориальной сетевой организации", - отметили в электросетевой компании.

"В результате "Россети Урал" на текущий момент лишена и юридической, и технической возможностей выполнения данного подключения. В свою очередь, энергетики компании "Россети Урал" в настоящий момент решают вопрос в плоскости передачи обязательств по договору ТП территориальной сетевой организации для скорейшего разрешения проблемного вопроса в интересах пермяков, которые зависят от бизнес-конфликтов двух хозяйствующих субъектов", - отмечают в пресс-службе.

О компании

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

"Россети Урал" (юридическое наименование - ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", МРСК) - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Общая площадь территории деятельности – 442,9 тыс. кв. км с населением более 10 млн. человек. В зоне ответственности ОАО "МРСК Урала" находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, более 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА. Общая численность персонала в сетевом хозяйстве – порядка 15 тыс. человек.