Трубецкой: нефтяники вкладывают сотни миллионов в развитие поселений Сургутского района

ТАСС, 22 июля. Нефтегазодобывающие компании вкладывают сотни миллионов рублей ежегодно в развитие поселений Сургутского района – самого крупного по численности населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Об этом рассказал во вторник в своем аккаунте в Facebook глава муниципального образования Андрей Трубецкой.

"На территории Сургутского района работают более 20 нефтегазодобывающих предприятий, в том числе ПАО "Сургутнефтегаз", ПАО "НК "ЛУКОЙЛ", ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Газпром нефть". Крупные суммы они вкладывают в развитие района и поселений", - рассказал он.

Глава отметил, что по соглашению ПАО "Сургутнефтегаз" с правительством Югры во время пандемии компания за свой счет отремонтировала Лянторскую и Нижнесортымскую городские больницы. "Там были увеличены инфекционные отделения, в Лянторе на 100 коек, в Нижнесортымском – на 60. Кроме того, компания за счет собственных средств ежегодно проводит капитальные ремонты дорог, содержит общежития и жилые дома, обеспечивает содержание ФОК "Олимп" в Лянторе и баз отдыха, оказывает поддержку коренным малочисленным народам Севера, ежегодно затрачивая более 180 млн рублей им на компенсации и материально-технические средства для сохранения традиционного образа жизни. Нам выделяет вертолето-часы для доставки сотрудников администрации на стойбища. В этом году мы получили 12,5 вертолета-часа и 200 часов на автотранспорт", - рассказал он, подчеркнув, что в целом в этом году ПАО "Сургутнефтегаз" направит на нужды района более 1 млрд рублей, что является самым высоким показателем и вкладом в развитие муниципалитета.

По словам главы, за счет ПАО "НК Роснефть" в этом году продолжится ремонт КДЦ "Белый Яр", в 2019 году компания выделила на это 127 млн рублей. "Сейчас производится корректировка бюджета по этому проекту, будет определен подрядчик. Еще 15 млн Роснефть перечислила на создание зоны отдыха и спорта в Угуте" – добавил он.

Кроме того, отметил Трубецкой, в 2020 году в районе ожидают дополнительно от Роснефти 20 млн рублей на строительство двух спортивных площадок - в Тундрино и на Высоком Мысу, 15 млн на крытый хоккейный корт в Угуте и ждут согласование почти 33 млн рублей на комплектацию КДЦ "Белый Яр".

"Продолжается обустройство зоны спорта в Русскинской школе. В 2019 году за счет средств ПАО "НК "Лукойл" на 11 млн рублей были построены три спортивные площадки: волейбольная, баскетбольная и игровая. В этом году Лукойл добавил еще 16 млн на создание спортивного городка с беговыми дорожками и малыми архитектурными формами. Еще 10 млн Лукойл выделил на вторую очередь арт-парка в Русскинской. Продолжением парка-музея станет открытый научный парк, где ребята смогут ставить эксперименты", - рассказал Трубецкой.

"В прошлом году открыли клуб в Тром-Агане, но остаток по торгам составил более 5 млн рублей. По согласованию с Лукойлом на эти деньги сделаем ограждение, видеонаблюдение, благоустройство территории", - рассказал глава, добавив, что бурное развитие района было бы невозможно без системной поддержки нефтегазовых компаний и правительства округа. "За это мы не устанем благодарить наших партнеров", - констатировал он.

Ранее ТАСС сообщал, что благодаря сотрудничеству с "Сургутнефтегазом" удалось оперативно пресечь рост COVID-19 в недавних "горячих точках" эпидемии в Сургутском районе - Лянторе, Нижнесортымском и Федоровском.

О районе

Сургутский район - самый крупный район в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. Его площадь составляет 105,5 тыс. кв. км, протяженность с севера на юг – 560 км, с запада на восток – 400 км. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения – Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово - и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.