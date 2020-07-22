МТС, МФТИ и Сколково открывают магистратуру "Цифровые технологии в бизнесе"

​​​​Москва, 22 июля. МТС совместно с Московским физико-техническим институтом и бизнес-школой Сколково открывают бесплатную магистерскую программу "Цифровые технологии в бизнесе", рассчитанную на студентов технических специальностей.

Магистратура сочетает в себе получение технических и управленческих знаний и навыков с прохождением практики в МТС и работой над реальными бизнес-задачами в рамках курсовых и дипломных работ. МТС также предоставит доступ к технологическому стеку компании для реализации студенческих проектов, а сотрудники компании станут менторами для учащихся.

По словам президента МТС Алексея Корня, это первый подобный опыт трехстороннего сотрудничества в российской образовательной системе. "В рамках партнерства мы готовы не только делиться собственной экспертизой со студентами, но и предложить выпускникам действительно амбициозные задачи по развитию прикладных инноваций в МТС", - отметил Корня.

Обучение в магистратуре бесплатное, подать документы для поступления можно до 27 июля. Студентов ожидают три этапа отбора: экзамен по программированию от МФТИ, тестирование от бизнес-школы Сколково и решение бизнес-кейса, предложенного МТС.

Первый курс рассчитан на 18 студентов, занятия начнутся осенью 2020 года. Подробная информация о программе доступна по ссылке.