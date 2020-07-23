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МТС первой в России запустила маркетплейс облачных игровых сервисов

Он объединил все четыре платформы, представленные в России

Москва, 23 июля. Компания объявила о запуске первого в России маркетплейса в сфере облачного гейминга, объединившего все платформы, существующие на российском рынке — GFN.RU (на технологиях NVIDIA GeForce NOW), Loudplay, Playkey и DROVA. 

Директор департамента продуктов и партнерств компании Максим Лаптев отметил, что "это закономерный шаг в реализации стратегии МТС по развитию гейминга после запуска собственной стриминговой платформы WASD.TV и покупки киберспортивной организации Gambit Esports".

 В марте 2019 года компания перевела в открытое бета-тестирование собственную интерактивную медиаплатформу WASD.TV – стриминговый сервис, на базе которого реализуются различные решения в области гейминга, профессионального киберспорта и мультимедийного контента. Сервис доступен на ПК и на устройствах с ОС Android и iOs. Ключевым киберспортивным партнером платформы является организация Gambit Esports, о покупке которой было объявлено в 2018 году.

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