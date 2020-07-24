"Россети" направят в развитие интеллектуальной системы учета более 381 млрд руб до 2030 г

ТАСС, 24 июля. "Россети" направят в развитие интеллектуальной системы учета более 381 млрд рублей до 2030 года. Об этом рассказали в пятницу в департаменте по связям с общественностью "Россети Урал" со ссылкой на генерального директора "Россетей" Павла Ливинского – об этом он сообщил на совещании под руководством зампреда правительства РФ Юрия Борисова на НПП "Исток" им. Шокина в подмосковном наукограде Фрязино. В пресс-службе добавили, что с 1 июля 2020 года "Россети" приступили к реализации закона 552-ФЗ о развитии интеллектуальных систем учета электроэнергии. Начато массовое внедрение "умных" счетчиков.

Интеллектуальная система учета – ключевой элемент цифровой трансформации электроэнергетики. "Группа "Россети" вела подготовку к вступлению в силу ФЗ-522 начиная с 2018 года. На данный момент 15% точек коммерческого учета уже оснащены "умными счетчиками" (около 2,7 млн приборов). Также проводилась большая подготовительная работа с поставщиками. В рамках партнерства "Россетей" и госкорпорации "Ростех" созданы и модернизированы производственные линии (в том числе на базе НПП "Исток"), готовые обеспечить нарастающую потребность сетевой компании в "умных" счетчиках", - рассказали в компании.

"Россети" внедрят 18,1 млн "умных счетчиков" до конца 2030 года. "Выгоду от внедрения интеллектуального учета почувствуют прежде всего потребители. Они смогут оперативно получать точную информацию о потреблении электроэнергии, управлять его объемами и стоимостью. Повысятся качество услуг и надежность электроснабжения. Одновременно ожидается серьезный положительный эффект для энергетиков за счет сокращения потерь и операционных затрат, повышения платежной дисциплины, роста производительности труда", – сказано в сообщении.

В компании добавили, что в 2020 году началось поэтапное вступление в силу норм закона № 522-ФЗ о развитии интеллектуальных систем учета. "Закон решает социальную задачу – освобождает потребителей от обязанности покупать счетчики и оплачивать их установку. С 1 июля это зона ответственности сетевых компаний и гарантирующих поставщиков. С 1 января 2022 года построение системы учета должно осуществляться только на базе "умных" счетчиков. Однако "Россети" приступили к их внедрению уже сейчас", - сообщают в компании, добавив, что, в частности, в зоне обслуживания компании "Россети Урал" по 522-ФЗ находятся 1,3 млн точек поставки электроэнергии.

"Финансирование мероприятий на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края по исполнению требований данного федерального закона в проекте инвестиционной программы на три года составляет более 1,75 млрд рублей. В 2020 году на эти цели будет затрачено 178,1 млн рублей, в 2021 - 853,9 млн, в 2022 году - 727,1 млн рублей", - констатировали в департаменте.

О компании

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

"Россети Урал" (юридическое наименование - ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", МРСК) - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Общая площадь территории деятельности – 442,9 тыс. кв. км с населением более 10 млн человек. В зоне ответственности ОАО "МРСК Урала" находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, более 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА. Общая численность персонала в сетевом хозяйстве – порядка 15 тыс. человек.