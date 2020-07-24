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ПСБ развивает сотрудничество с Чувашской Республикой

Руководители бизнес-блоков ПСБ на совещании обсудили перспективы сотрудничества с крупнейшими промышленными предприятиями Чувашии

ТАСС, 24 июля. Руководители бизнес-блоков ПСБ Олег Минаев и Сергей Платонов посетили с рабочим визитом Чувашскую Республику. Центральной повесткой визита стало совещание с врио главы республики Олегом Николаевым, в ходе которого были обсуждены дальнейшие перспективы сотрудничества ПСБ с крупнейшими промышленными предприятиями Чувашии в рамках поддержки развития экономики республики. Участие в данной встрече также принял председатель совета банковской ассоциации "Россия" Анатолий Аксаков. 

В ходе визита Минаев и Платонов посетили крупнейшие градообразующие предприятия региона и совместно с и.о. министра промышленности и энергетики Чувашской Республики Сергеем Лекаревым, генеральным директором ООО "МИГ "КТЗ" Андреем Водопьяновым и генеральным директором ООО "ПК "Промтрактор" Александром Титовым обсудили сферы взаимодействия банка и концерна, возможности финансирования его проектов.

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