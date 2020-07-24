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Первый триатлон-кэмп от IRONMAN 70.3 Russia St.Petersburg пройдет в августе

Участники узнают секреты преодоления непростых дистанций и примут участие в соревнованиях

Москва, 24 июля. В период с 8 по 16 августа команда организаторов первой гонки серии IRONMAN в России проведет тренировочный триатлон-кэмп для атлетов начального и среднего уровня подготовки. Спортивное событие пройдет на территории спа-курорта "Аврора-клуб" в Санкт-Петербурге. Локация выбрана неслучайно. Именно в северной столице 19 июля должна была состояться гонка IRONMAN 70.3 Russia St.Petersburg, перенесенная на 1 августа 2021 года в связи с пандемией коронавируса.

Для участников триатлон-кэмпа разработана качественная тренировочная программа, включающая 9 дней активных тренировок, лекций и мастер-классов в компании единомышленников. Атлетов ждут теоретические лекции по спортивной физиологии и планированию тренировочного процесса, мастер-классы от известных тренеров, технические и функциональные тренировки. Участники узнают секреты преодоления непростых триатлонных дистанций и даже примут участие в соревнованиях.

Количество мест ограничено.

Подробности на сайте железныйчеловек.рф.

Возрастная категория 18+.

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