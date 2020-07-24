Дети-отличники работников ПАО "МЗИК" получили в подарок планшеты

ТАСС, 24 июля. Дети работников одного из ведущих предприятий ОПК Урала – Машиностроительного завода им. М.И. Калинина (ПАО "МЗИК"), окончившие на отлично учебный год в школах, получили в подарок планшеты производства одного из известных мировых IT брендов. Как сообщили в пятницу в отделе по связям с общественностью уральского предприятия, ценные подарки вручены им в рамках конкурса "Отличник", проходившего под эгидой Концерна ВКО "Алмаз - Антей" на многих дочерних предприятиях холдинга.

"ПАО "МЗИК" по числу участников уверенно оказалось в первых рядах. За победу боролся 101 школьник – это ученики 2-11 классов, в дневниках которых не только нет двоек и троек, но и четверки редкие гости. 46 ребят завершили учебный год круглыми отличниками и вместе с похвальными листами от школы и подарками от родителей получили сюрприз от Концерна ВКО "Алмаз - Антей". Как говорят сами ребята, такого крутого подарка они не ожидали", - рассказали на предприятии.

Один из счастливчиков - четвероклассник Слава Верзаков. О конкурсе "Отличник" он узнал от папы Николая Алексеевича, слесаря-ремонтника железнодорожного цеха. "Учеба дается парнишке легко, он с первого класса выбился в отличники и не собирается снижать планку", - добавили в отделе.

"На окончание учебного года родители подарили мне ролики, о которых я мечтал и, конечно, с нетерпением ждал подарка от организаторов конкурса. Если честно, думал, что будет грамота и какая-нибудь книжка, а оказалось - планшет!", - приводят на предприятии слова счастливого обладателя нового гаджета. До сих пор никаких подобных устройств, кроме мобильника, у мальчика не было, а теперь есть собственный мощный планшет, который обязательно пригодится в учебе, добавили там.

"Отрадно, что в семьях калининцев подрастают такие целеустремленные, талантливые, успешные дети. Своим упорным трудом они добиваются блестящих успехов в учебе. Ребята твердо знают: их школьные успехи - прямая дорога к получению качественного образования и залог дальнейшей профессиональной карьеры. Таким ребятам будет рад любой работодатель, и я надеюсь, что после окончания вузов сегодняшние отличники придут на наш завод, чтобы, следуя примеру родителей, стать отличными работниками", - цитируют в отделе слова заместителя генерального директора ПАО "МЗИК" по персоналу Сергея Свинина.

О предприятии

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь в том числе выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.