Рекламная индустрия обсудила итоги полугодия на AdIndex City Conference

Москва, 28 июля. Ежегодное рекламное мероприятие AdIndex City Conference 2020 прошло 23 июля в онлайне. На аналитических сессиях, дискуссиях и мастер-классах конференции более 100 представителей брендов, агентств, технических платформ и других игроков индустрии подвели итоги полугодия для рекламного рынка и поделились прогнозами на конец года.

В этом году ключевой темой мероприятия стала "Post-Pandemic World: как техническая и культурная эволюция изменит человечество, бренды, рекламу и коммуникации". Выступления спикеров проходили с 10 утра и до 6 вечера в четырех одновременных потоках в формате real-time и онлайн-вещания.

Гости рекламного города получили актуальную аналитику и лучшие примеры маркетинговых, рекламных, технологических и бизнес-решений от брендов и топ-менеджмента крупнейших игроков рынка. На конференции выступили представители таких компаний, как МТС, Hyundai, "М.Видео", "Спасибо от Сбербанка", "Пятерочка", "Мултон", Valenta, Esteé Lauder Companies, LLC, РУСАГРО, Metro C&C, сейлз-хауса "Газпром-медиа", Media Direction Group, OMD Media Direction, ivi, Mediainstinct, IMHO, Nielsen, Ipsos в России и многих других.

Все материалы конференции доступны для просмотра на официальной странице конференции и в спецпроекте на сайте AdIndex.ru. Полная запись трансляции AdIndex City Conference доступна на странице AdIndex в социальных cетях "ВКонтакте", Facebook и YouTube.

Генеральный партнер: "Спасибо от Сбербанка"

Индустриальные партнеры: Nectarin, Mediainstinct Group

Официальные партнеры конференции: "Газпром-медиа", Dentsu Aegis Network, Go Mobile, Scanners

Партнеры: "Яндекс", IMHO, Slickjump

Образовательные партнеры: "Волна", "Нетология"

Официальная соцсеть конференции: "ВКонтакте"

Радиопартнер: "Эхо Москвы"

Главный агрегатор новостей: СМИ2

Информационные партнеры: ТАСС, "Российская газета", "Коммерсантъ", МИР24, "Известия", Rusbase, "Лентач", телеграм-канал Киберспорт-Индустрия, Outdoor Media

Специальные партнеры: ГК "Игроник", BingoBoom, Техноград, Event Film Service, "Проект 111", Flash Tech Pro, "Воды здоровья".

Возрастное ограничение 18+.