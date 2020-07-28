Росконгресс организует серию киберспортивных турниров по компьютерной игре CS:GO

Москва, 28 июля. В рамках Фестиваля науки и инноваций Science Fest, который в этом году проходит в онлайн-формате "Марафона знаний", 1 и 2 августа состоится первый киберспортивный турнир по CS:GO Roscongress Cyber Cup. Организаторами выступают Фонд Росконгресс, киберспортивная организация Cyber Legacy (CL), проекты "Территория инноваций" и Business Priority, а также спортивная платформа Фонда Росконгресс – РК-Спорт.

Counter-Strike: Global Offensive – это одна из самых популярных киберспортивных дисциплин нашего времени. Количество зарегистрированных игроков по всему миру превышает восемь миллионов человек. Roscongress Cyber Cup станет первым корпоративным турниром в России, дающим возможность проявить себя игрокам-любителям из самых разных сфер бизнеса. Среди участников – представители компаний из сфер инновационных образовательных технологий и электронной коммерции, безопасности и банковского дела и многие другие.

"Киберспорт – это огромная индустрия, в последнее время набравшая серьезные обороты. Пришло время уйти от стереотипов, что в компьютерные игры играют только подростки и тинейджеры. Как показывают многие исследования, командная игра в корпоративном секторе становится новым трендом, элементом тимбилдинга, сплачивающим трудовые коллективы не хуже традиционных спортивных игр. Сегодня все большее количество компаний имеет свои киберспортивные команды. Я с удовольствием приглашаю ведущие российские и зарубежные компании, наших партнеров присоединиться к Roscongress Cyber Cup. Уверен, будет захватывающе и интересно!" – отметил директор, председатель правления фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

Философия подобных турниров – это интеграция киберспорта и бизнеса, возможность развить свои профессиональные навыки и победить в соревновании с коллегами и партнерами. Стратегическое мышление, слаженность действий, кооперация и командообразование – лишь неполный перечень навыков, которые в бескомпромиссной борьбе проявят участники Roscongress Cyber Cup.

Свое участие в турнире подтвердили команды, представляющие ПАО Банк ВТБ, компании Skyeng и Lamoda, "Конгресс-Безопасность", а также сборная Росмолодежи, созданная на базе ФГБУ "Росдетцентр", и команда Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. В ближайшие дни специалисты Cyber Legacy совместно с Фондом Росконгресс проведут тренировки команд.

Турнир по CS:GO, который состоится 1 и 2 августа, станет пилотным событием в серии корпоративных игр Roscongress Cyber Cup. Трансляции игр турнира пройдут на специализированной платформе для просмотра киберигр Twitch. Превью и лучшие моменты игр появятся на электронных ресурсах Фонда Росконгресс: на YouTube -канале "Росконгресс-ТВ" и в группе Фонда Росконгресс в Facebook , а также на YouTube -канале "Инноваторы 2020" .

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