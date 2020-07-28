Гайский ГОК прошел "виртуальный" аудит систем менеджмента

ТАСС, 28 июля. Гайский горно-обогатительный комбинат (ПАО "Гайский ГОК", предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании, город Гай, Оренбургская область) успешно прошел первый этап аудита трех систем менеджмента. Как сообщили во вторник в пресс-службе УГМК, в период пандемии предприятие совместно с Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр" приняло решение о поведении внешнего аудита в двух форматах - дистанционном и очном.



"В соответствии с договором система менеджмента качества и система экологического менеджмента проходят инспекционную проверку, а система менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда повергается сертификационному аудиту. Был создан виртуальный кабинет, где аудитор проводил интервью с участниками проверки. Руководители отделов управления комбината отвечали на вопросы, касающиеся основных системных требований в области качества, экологии, промышленной безопасности и охраны труда, и, при необходимости, демонстрировали аудитору свидетельства (записи) на рабочем столе персонального компьютера. Особое внимание было уделено переходу системы менеджмента профессиональной безопасности и охране труда на новые требования ISO 45001:2018 взамен OHSAS 18001:2007" - приводят в пресс-службе слова начальника отдела сертификации систем менеджмента и метрологии ПАО "Гайский ГОК" Антониды Ремизовой.



В ходе проверки аудиторы оценили выполнение предприятием требований международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 на всех стадиях управления производственной деятельностью с учетом выявленных рисков и возможностей. Анализу подвергались внутренние нормативные документы и записи.



Ремизова подчеркнула, что по итогам первого этапа внешнего аудита несоответствий не выявлено, проверяющими отмечена высокая степень интеграции систем. "Аудиторы поблагодарили специалистов Центральной лаборатории автоматики и вычислительной техники ПАО "Гайский ГОК" за качественное обеспечение видеоконференцсвязи", - сообщили на предприятии.



Очный формат аудита (второй этап) запланирован на сентябрь. Объектами проверки станут преимущественно производственные цеха. Заключение о соответствии систем менеджмента на предприятии международным стандартам будет приниматься на основании результатов двух этапов проверки.

О предприятии

ПАО "Гайский ГОК" - ключевое предприятие минерально-сырьевого комплекса УГМК, вошедшее в его состав в 1999 году, является для предприятий холдинга крупнейшим поставщиком сырья. Одно из крупнейших горных производств Южного Урала основано в 1959 году на базе Гайского месторождения медно-колчеданных руд. Месторождение сосредотачивает более 40% запасов меди Оренбургской области. Вся добываемая руда подземным и открытым способами перерабатывается на собственной обогатительной фабрике. В составе уникальной гайской руды, кроме меди, содержатся цинк, сера, золото, серебро, а также редкие и рассеянные элементы. На предприятии работают около 6,5 тыс. человек.



УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.