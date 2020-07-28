Возобновлена продажа билетов на XIII фестиваль "Спасская башня"

Москва, 28 июля. Возобновлена продажа билетов на XIII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" (0+), который пройдёт в Москве на Красной площади с 28 августа по 6 сентября 2020 года.

В связи с текущими рекомендациями Роспотребнадзора по социальному дистанцированию, организаторы уменьшили количество посадочных мест на трибунном комплексе. Дирекция гарантированно выполнит свои обязательства перед зрителями, которые приобрели билеты на представления фестиваля до 1 июля 2020 года.

При покупке билетов уполномоченными представителями может взиматься плата за сопутствующие услуги (например, за подбор, бронирование или доставку билетов). На данный момент купить билеты можно через официальный сайт фестиваля и у уполномоченного представителя — компании Concert.ru.

Места продаж:

Организаторы просят быть бдительными, не покупать билеты с рук или у третьях лиц.