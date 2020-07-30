На стройплощадке RED7 в центре Москвы приступают к созданию уникального пиксельного фасада

Москва, 30 июля. В центре Москвы на Садовом кольце готовятся к монтажу стальных конструкций для формирования сложной пиксельной архитектуры ультрасовременного комплекса премиальных апартаментов RED7 от ГК "Основа". На площадку строительства на пересечении Садового кольца и проспекта Академика Сахарова доставили первую партию металлических конструкций, которые по проекту призваны усилить каркас будущего премиального комплекса. Эти многотонные объемные конструкции из стали будут вмонтированы в бетонные стены здания со стороны Садового кольца для придания дополнительной устойчивости и возможности создания сложной пиксельной архитектуры дома. Всего при строительстве проекта будет использовано 230 тонн таких конструкций.

Металлоконструкции для RED7 были изготовлены на российско-итальянском совместном предприятии СПК-Чимолаи из уникальной стали С 590. Такие же конструкции уже использовались при возведении небоскребов "Лахта-центр" в Санкт-Петербурге и "Ахмат Тауэр" в Грозном, а также многочисленных сложных промышленных и инженерно-технических сооружений, где требуется максимальная надежность и безопасность эксплуатации.

Комплекс премиальных апартаментов RED7 на Садовом кольце возводит российская ГК "Основа" по проекту всемирно известного архбюро MVRDV из Нидерландов. Выразительный объемный фасад с отделкой уникальным немецким кирпичем насыщенного красного цвета по замыслу именитых голландских архитекторов визуально будет составлять единый ансамбль с расположенным напротив зданием Наркомзема - признанным шедевром конструктивизма архитектора Щусева. Благодаря смелой и яркой архитектуре RED7 имеет все шансы стать новой достопримечательностью центра столицы. Проект уже представлял Россию на крупнейшем архитектурном конкурсе WAF в 2019 году и вошел в шорт-лист премии.

В комплексе запроектировано 289 апартаментов с полной отделкой "под ключ" от европейских дизайнеров. Одно из уникальных преимуществ проекта – собственная инфраструктура и многочисленные сервисы высочайшего уровня. С -1 по 4 этаж дома располагаются инфраструктурные объекты и общественные пространства общей площадью 7000 кв м, центром которых станет уникальный для жилых проектов атриум высотой 15 метров. К услугам резидентов RED7 двухэтажный фитнес-центр площадью 3500 квадратных метров с бассейном, медицинский центр, кафе, 2 ресторана, и другая сопутствующая инфраструктура. Приватным клубным пространством, открытым только для резидентов RED7 станет Небесная гостиная с террасой общей площадью 1000 кв м. Здесь будет спортивная зона, детская игровая комната, кинотеатр на 15-20 человек, коворкинг, сигарная комната, зона кухни и места для отдыха с авторским ландшафтным дизайном на открытой террасе с видом на центр столицы.

Застройщик ООО "ФениксСтрой", проектная декларация размещена на сайте проекта.