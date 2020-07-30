Три ульяновские школы РАН передали в собственность региона

УЛЬЯНОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Три школы Ульяновской области, которые вошли в проект "Базовые школы РАН", перешли из муниципальной в государственную собственность Ульяновской области, сообщает в четверг пресс-служба законодательного собрания региона.

"Общеобразовательные организации "Гимназия № 1 имени В.И.Ленина", "Лингвистическая гимназия" и многопрофильный лицей № 20, а также земельные участки под ними безвозмездно переходят из муниципальной в государственную собственность Ульяновской области", - пояснили в пресс-службе.

Проект "Базовые школы РАН" ориентирован на выявление и обучение талантливых детей, построение их карьеры в области науки и высоких технологий и на пополнение научно-исследовательских организаций страны молодыми учеными. В список опорных школ РАН вошло 108 образовательных учреждений из 32 регионов. В каждом таком учреждении должна быть обеспечена соответствующая материально-техническая база: современное оборудование, лаборатории, к занятиям привлечены ведущие научные кадры.

В 2020 году школы РАН получат федеральное финансирование в пределах 10 млн рублей и дополнительно по 5 млн рублей из регионального бюджета. Кроме того, на реализацию проекта в Ульяновской области планируется направить из регионального бюджета порядка 12,6 млн рублей, в 2021 году – более 26,3 млн рублей, а в 2022 году – более 27,1 млн рублей.