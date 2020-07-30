МТС поможет малому бизнесу автоматизировать документооборот с помощью ИИ

Москва, 30 июля. МТС объявила о старте продаж конструктора документов – решения, в основе которого лежат технологии искусственного интеллекта. Оно позволяет создавать новые договоры с помощью многовариантных шаблонов, подготовленных с привлечением юристов компании EY Law. Продукт разработан Центром искусственного интеллекта МТС как самостоятельная часть системы контрактного менеджмента – робота-юриста, выпущенного МТС в ноябре 2019 года.

Конструктор документов позволяет использовать как библиотеку готовых шаблонов, так и создавать новую типовую документацию с помощью встроенного редактора. Облачное размещение сервиса гарантирует, что после обновления на серверах актуальные версии шаблонов становятся доступными для всех пользователей. Интегрированная в конструктор система СПАРК Интерфакс сокращает время на ввод и проверку реквизитов контрагентов, автоматически заполняя нужные поля.

"В ноябре прошлого года МТС начала продавать виртуального юриста – систему контрактного менеджмента, которая позволяет автоматизировать процесс работы с большим количеством документов и управлять их жизненным циклом. Это решение востребовано крупным бизнесом. Конструктор расширяет систему и делает автоматизацию простых юридических процессов доступной для малого и среднего бизнеса. Конструктор позволит сэкономить на привлечении внешних юристов к созданию и редактуре документов и минимизировать риск ошибки при работе с документами. Важно, что благодаря сервису экспертиза специалистов EY Law в решении базовых юридических задач становится доступна даже небольшим компаниям и стартапам", – прокомментировал директор Центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер.

Конструктор документов доступен на площадке инструментов МТС для предпринимателей МТС Твой Бизнес. Также на платформе представлены другие сервисы для малого и среднего бизнеса: МТС Маркетолог – для самостоятельного запуска онлайн-рекламы, Insider – для удаленной проверки контрагентов, Workzen –таск-менеджер для работы в команде.

Центр искусственного интеллекта дополняет существующие сервисы МТС новыми функциями, основанными на технологиях обработки естественного языка, распознавании голоса и компьютерном зрении, и создает продукты в области клиентского сервиса, юриспруденции и других направлениях.

Основные решения МТС на основе искусственного интеллекта для бизнеса: роботы-специалисты клиентского сервиса (автоматизированные диалоговые системы, которые позволяют взаимодействовать с клиентом без привлечения людей) и виртуальный юрист (система автоматической работы с документами и управления жизненным циклом договоров).

МТС – участник альянса по искусственному интеллекту, который занимается развитием ИИ-технологий в России. Другими участниками альянса являются Сбербанк, Яндекс, Mail.ru Group, "Газпром нефть" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).