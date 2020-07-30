Названы регионы-лидеры цифровизации первого полугодия 2020 года

Москва, 30 июля. Национальная премия в области эффективного применения передовых технологий "Приоритет" совместно с Медиологией подготовили медиарейтинг компаний в контексте цифровизации за первое полугодие 2020 года. За период с января по июнь 2020 года в топ-5 медиарейтинга вошли регионы: Москва, Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край и Новосибирская область.

Как распределились места в рейтинге регионов согласно МедиаИндексу:

Москва - 703 281,0 Московская область – 214 321,7 Татарстан - 201 766,9 Краснодарский край - 135 235,4 Новосибирская область - 123 636,2 Свердловская область - 118 980,3 Санкт-Петербург - 117 245,9 Приморский край - 106 410,3 Саха (Якутия) - 96 330,4 Тюменская область - 82 511,9 Челябинская область - 80 681,9 Крым - 80 383,4 Ленинградская область - 78 597,4 Пермский край - 78 580,4 Иркутская область - 78 063,5 Красноярский край - 75 951,7 Самарская область - 75 605,7 Башкортостан - 75 046,1 Нижегородская область - 62 591,7 Ханты-Мансийский АО - 57 756,4

Ранее в СМИ сообщали, что Москва запустит пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом. Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы.

Российские заведения среднего профобразования смогут пользоваться работающим в Подмосковье проектом "Цифровой колледж" для организации дистанционного обучения.

Почти 340 млн рублей направят в текущем году на поддержку научно-технического потенциала восьми наукоградов Московской области.

В Казани при участии Сбербанка открылась вторая школа подготовки программистов. Казань заняла второе место в рейтинге "IQ городов".

В Сочи появится новый академгородок и современный университет. Россети направят 700 млн рублей в проект первой цифровой подстанции в Краснодаре.

В Новосибирске научный центр "Вектор" разработал прототип вакцины от новой коронавирусной инфекции. Российская компания OCSiAl запустила в Новосибирске Graphetron 50 - крупнейшую в мире установку по синтезу графеновых нанотрубок.

Методика:

При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте цифровизации. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 57 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Период исследования: 1 января – 30 июня 2020 года.

*МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг геопонятия. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие геопонятия в СМИ, тем позитивнее его имидж, создаваемый СМИ.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ);

характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);

роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);

наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту.

Возрастная категория 12+.

О премии "Приоритет"

Первая и единственная национальная премия в области эффективного применения передовых технологий "Приоритет" учреждена в 2015 году НП "Центр общественных связей".

Организатор: КГ "Деловая Лига".

Официальный партнер – ПАО "ГМК "Норильский никель".

Генеральный информационный партнер – ТАСС.

О компании "Медиалогия"

"Медиалогия" – независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в режиме реального времени. "Медиалогия" решает задачи мониторинга и анализа СМИ, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.