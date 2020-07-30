Названы регионы-лидеры цифровизации первого полугодия 2020 года

Москва, 30 июля. Национальная премия в области эффективного применения передовых технологий "Приоритет" совместно с Медиологией подготовили медиарейтинг компаний в контексте цифровизации за первое полугодие 2020 года. За период с января по июнь 2020 года в топ-5 медиарейтинга вошли регионы: Москва, Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край и Новосибирская область.
Как распределились места в рейтинге регионов согласно МедиаИндексу:
- Москва - 703 281,0
- Московская область – 214 321,7
- Татарстан - 201 766,9
- Краснодарский край - 135 235,4
- Новосибирская область - 123 636,2
- Свердловская область - 118 980,3
- Санкт-Петербург - 117 245,9
- Приморский край - 106 410,3
- Саха (Якутия) - 96 330,4
- Тюменская область - 82 511,9
- Челябинская область - 80 681,9
- Крым - 80 383,4
- Ленинградская область - 78 597,4
- Пермский край - 78 580,4
- Иркутская область - 78 063,5
- Красноярский край - 75 951,7
- Самарская область - 75 605,7
- Башкортостан - 75 046,1
- Нижегородская область - 62 591,7
- Ханты-Мансийский АО - 57 756,4
Ранее в СМИ сообщали, что Москва запустит пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом. Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы.
Российские заведения среднего профобразования смогут пользоваться работающим в Подмосковье проектом "Цифровой колледж" для организации дистанционного обучения.
Почти 340 млн рублей направят в текущем году на поддержку научно-технического потенциала восьми наукоградов Московской области.
В Казани при участии Сбербанка открылась вторая школа подготовки программистов. Казань заняла второе место в рейтинге "IQ городов".
В Сочи появится новый академгородок и современный университет. Россети направят 700 млн рублей в проект первой цифровой подстанции в Краснодаре.
В Новосибирске научный центр "Вектор" разработал прототип вакцины от новой коронавирусной инфекции. Российская компания OCSiAl запустила в Новосибирске Graphetron 50 - крупнейшую в мире установку по синтезу графеновых нанотрубок.
Методика:
- При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте цифровизации.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 57 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
- Период исследования: 1 января – 30 июня 2020 года.
*МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг геопонятия. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие геопонятия в СМИ, тем позитивнее его имидж, создаваемый СМИ.
При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:
- влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ);
- характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);
- роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);
- наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту.
Возрастная категория 12+.
О премии "Приоритет"
Первая и единственная национальная премия в области эффективного применения передовых технологий "Приоритет" учреждена в 2015 году НП "Центр общественных связей".
Организатор: КГ "Деловая Лига".
Официальный партнер – ПАО "ГМК "Норильский никель".
Генеральный информационный партнер – ТАСС.
О компании "Медиалогия"
"Медиалогия" – независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в режиме реального времени. "Медиалогия" решает задачи мониторинга и анализа СМИ, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.