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Названы регионы-лидеры цифровизации первого полугодия 2020 года

В топе-5 Москва, Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край и Новосибирская область

Москва, 30 июля. Национальная премия в области эффективного применения передовых технологий "Приоритет" совместно с Медиологией подготовили медиарейтинг компаний в контексте цифровизации за первое полугодие 2020 года. За период с января по июнь 2020 года  в топ-5 медиарейтинга вошли регионы: Москва, Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край и Новосибирская область.

Как распределились места в рейтинге регионов согласно МедиаИндексу:

  1. Москва - 703 281,0
  2. Московская область – 214 321,7
  3. Татарстан - 201 766,9
  4. Краснодарский край - 135 235,4
  5. Новосибирская область - 123 636,2
  6. Свердловская область - 118 980,3
  7. Санкт-Петербург - 117 245,9
  8. Приморский край - 106 410,3
  9. Саха (Якутия) - 96 330,4
  10. Тюменская область - 82 511,9
  11. Челябинская область - 80 681,9
  12. Крым - 80 383,4
  13. Ленинградская область - 78 597,4
  14. Пермский край - 78 580,4
  15. Иркутская область - 78 063,5
  16. Красноярский край - 75 951,7
  17. Самарская область - 75 605,7
  18. Башкортостан - 75 046,1
  19. Нижегородская область - 62 591,7
  20. Ханты-Мансийский АО - 57 756,4

Ранее в СМИ сообщали, что Москва запустит пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом. Москва вошла в число самых перспективных технологических городов Европы.

Российские заведения среднего профобразования смогут пользоваться работающим в Подмосковье проектом "Цифровой колледж" для организации дистанционного обучения.

Почти 340 млн рублей направят в текущем году на поддержку научно-технического потенциала восьми наукоградов Московской области.

В Казани при участии Сбербанка открылась вторая школа подготовки программистов. Казань заняла второе место в рейтинге "IQ городов".

В Сочи появится новый академгородок и современный университет. Россети направят 700 млн рублей в проект первой цифровой подстанции в Краснодаре.

В Новосибирске научный центр "Вектор" разработал прототип вакцины от новой коронавирусной инфекции. Российская компания OCSiAl запустила в Новосибирске Graphetron 50 - крупнейшую в мире установку по синтезу графеновых нанотрубок.

Методика:

  1. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте цифровизации.
  2. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 57 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
  3. Период исследования: 1 января – 30 июня 2020 года.

*МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг геопонятия. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие геопонятия в СМИ, тем позитивнее его имидж, создаваемый СМИ.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

  • влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ);
  • характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);
  • роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);
  • наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту.

 Возрастная категория 12+.

О премии "Приоритет"

Первая и единственная национальная премия в области эффективного применения передовых технологий "Приоритет" учреждена в 2015 году НП "Центр общественных связей".

Организатор: КГ "Деловая Лига".

Официальный партнер – ПАО "ГМК "Норильский никель".

Генеральный информационный партнер – ТАСС.

 О компании "Медиалогия"

"Медиалогия" – независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в режиме реального времени. "Медиалогия" решает задачи мониторинга и анализа СМИ, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.

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