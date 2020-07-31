Генконсульство КНР: розничная онлайн-торговля в Китае выросла в I полугодии на 7,3%

ТАСС, 31 июля. Генконсульство КНР в Екатеринбурге со ссылкой на опубликованные в четверг данные Министерства коммерции КНР сообщило, что в первой половине 2020 года объем розничной онлайн-торговли в Китае достиг 5,15 трлн юаней – около $736,7 млрд. Это на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Розничные онлайн-продажи росли в течение четырех месяцев подряд. В июне рост в годовом исчислении составил 18,6%. Электронная коммерция продолжает оставаться фундаментом, стабилизирующим потребительский рынок, причем ее масштабы растут, а роль становится все более заметной", - сказано в сообщении дипмиссии.

По данным ведомства, число пользователей электронной коммерции в Китае выросло на 100 млн по сравнению с прошлым годом.

"Интернет-шопинг особенно выиграл от потоковой трансляции, став сильной поддержкой производства и потребления, пострадавших от эпидемии. Например, только на платформе Kuaishou более 100 млн пользователей ежедневно занимаются электронной коммерцией. Среди всех новых компаний интернет-бизнеса, зарегистрированных на Kuaishou в первом полугодии, в частности занятые в сфере автомобилей, смартфонов, товаров для дома, косметики, а также образования, с большей вероятностью займутся потоковым вещанием", - сказано в сообщении.

В генконсульстве добавили, что электронная коммерция продемонстрировала высокую жизнеспособность и устойчивость, а также сыграла важную роль в борьбе с COVID-19, материальном обеспечении, оказании помощи в возобновлении работы и содействии потреблению.

"Китайское правительство будет оказывать дальнейшую государственную поддержку для поощрения новых бизнес-моделей и занятости на основе таких каналов, как электронная коммерция, короткие видео и платформы потокового прямых веб-трансляций", - констатировали в генеральном консульстве.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. С 6 февраля 2020 года дипмиссию возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.