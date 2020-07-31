Кухня-Подарков.рф представляет корпоративные подарки на Новый год и другие праздники

Москва, 31 июля. Оригинальные новогодние наборы для приготовления глинтвейна, чайные наборы с медом и вареньем разных сортов и другие корпоративные подарки представлет конструкторское бюро Кухня-Подарков.рф. Все наборы можно трансформировать и менять в зависимости от предпочтений.

"Достойный корпоративных подарок на Новый год - важная составляющая в деловой коммуникации. Времена, когда ручкой, кружкой и флешкой можно было удивить, давно прошли. Современные технологии и развитие корпоративного рынка по подаркам значительно расширили ассортимент деловых сувениров и наборов. Это позволяет подобрать оригинальные решения для важных клиентов по вашим предпочтениям и бюджету", - рассказали в компании.

Мягкий бумажный наполнитель можно выбрать согласно корпоративным цветам компании. В эпоху гаджетов и смартфонов можно посмотреть полезные и функциональные лампы с беспроводной зарядкой для телефона. Также есть в наличии ежедневник с зарядкой без провода и флешкой USB в застежке, такой набор будет отличным презентом для делового человека. Для дома и дачи есть удобные подставки для новогодней елки с логотипом компании. Для активного отдыха можно подобрать тюбинг в наборе с портативным насосом в сумке.

Эти многие другие идеи по корпоративным новогодним подаркам можно посмотреть в каталоге. Все изделия и наборы можно забрендировать согласно брендбуку компании. К дополнению к любому презенту можно сделать индивидуальную открытку, разнообразные модели можно увидеть в разделе "Корпоративные открытки" на сайте компании. Изготовление корпоративный продукции с логотипом компании занимает от 2-8 недель в зависимости от задачи.

Важно отметить, что на сайте есть раздел по корпоративным подаркам на 8 марта и 23 февраля, которые можно заказать вместе с новогодними сувенирами.