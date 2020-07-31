МТС Банк увеличил операционный день сервиса конвертации валюты FX-online

Москва, 31 июля. ПАО "МТС-Банк" расширяет режим работы сервиса конверсионных операций FX-online – юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут осуществлять сделки по покупке и продаже валюты в рабочие дни с 3:00 по московскому времени до 21:00 по местному времени. Удлиненный операционный день онлайн-сервиса призван облегчить конвертацию для компаний-участников внешнеэкономичечкой деятельности (ВЭД) Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Ранее конверсионные операции на сервисе клиенты совершали с 9:30 до 19:00 по московскому времени.

Бесплатный сервис FX-online МТС Банка позволяет совершать конверсионные операции по шести валютам: доллар США (USD), евро (EUR), британский фунт стерлингов (GBP), швейцарский франк (CHF), китайский юань (CNY) и японская йена (JPY). Для предприятий малого и среднего бизнеса, подключившимся к системе FX-online, действуют сниженные тарифы на конвертацию.

"МТС Банк запустил сервис онлайн-конвертации в 2018 году. На сегодня число пользователей торговой платформы выросло в три раза. Основной проблемой клиентов-участников ВЭД в удалённых от Москвы регионах является отсутствие возможности конвертации валюты по ценам, приближенным к межбанковскому рынку до открытия Московской биржи из-за разницы во времени. Сейчас мы учли все часовые пояса России, и после увеличения операционного дня FX-online компании Сибири и Дальнего Востока смогут конвертировать валюту в удобное для их региона время по выгодному курсу" - прокомментировал директор департамента операций на финансовых рынках МТС Банка Глеб Сорокин.

FX-online не требует установки дополнительного программного обеспечения. После авторизации клиент может совершать конверсионные операции онлайн самостоятельно в веб-браузере с любого ПК так как интерфейс сервиса прост и интуитивно понятен в пользовании. Зачисление и списание средств со счетов совершаются мгновенно − "в один клик", без подписи и отправки распоряжений. Вся информация о сделке: курс, объем валюты, комиссия сразу же доступна клиенту в личном кабинете FX-online.

Сервис онлайн-конверсии доступен клиентам с открытыми рублевым и валютным счетами в МТС Банке и подключенной системой "Клиент-Банк". Подать заявку на установку FX-online можно в интернет-банке или в офисе МТС Банка.

МТС Банк оказывает каждому клиенту банка–участнику ВЭД бесплатные консультационные услуги, в том числе анализ внешнеторговых контрактов на этапе подписания и/или редактирование контрактов для проведения валютных операций. Получить консультацию можно офисах банка, обслуживающих юридических лиц, а также по телефону горячей линии 8 800 250-01-99, звонок бесплатный.

С более подробной информацией о системе онлайн-конвертации FX-online можно ознакомиться по ссылке.

Публичное акционерное общество "МТС-Банк" (ПАО "МТС-Банк") – универсальный коммерческий банк, входящий в число 50 ведущих российских банков. Удостоверяющие документы. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основным акционером является Частная компания с ограниченной ответственностью "Мобайл ТелеСистемс Б.В." – дочерняя компания ПАО "Мобильные ТелеСистемы".