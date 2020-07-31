ПСБ запустил бесплатный сервис по быстрому формированию счетов для предпринимателей

Москва, 31 июля. ПАО "Промсвязьбанк" в сотрудничестве с компанией "1С-Старт" запустил бесплатный онлайн-сервис по быстрому выставлению счетов. Услуга доступна абсолютно всем предпринимателям, включая тех, кто не является клиентом банка, и позволяет без открытия расчетного счета выставить платежный счет буквально в два клика.



Сервис обладает уникальным для подобного продукта функционалом: QR-код с реквизитами для быстрого считывания в любом интернет-банке, автозаполнение реквизитов, автоматический расчёт НДС, функция выбора причины отсутствия НДС, личный кабинет с возможностью сохранять счета, возможности поставить графическую подпись и печать, а также быстро поделиться счетом с партнёром и другое. Продуманный интерфейс сервиса позволяет с комфортом работать как на компьютере, так и на телефоне.



"Изначально мы думали, что данный сервис будет полезен узкой группе предпринимателей, которые самостоятельно ведут бухгалтерский учёт. Однако уже на этапе тестирования стало понятно, что сервис востребован и у более крупного бизнеса, ведь все предприниматели одинаково ценят комфорт и быстроту обслуживания, а наш сервис позволяет в моменте сформировать счет, будь вы в дороге или на бизнес-встрече", - отметил вице-президент - директор департамента продаж массового бизнеса ПСБ Роман Гаврилов.



"Совместно с коллегами из ПСБ мы постарались сделать сервис максимально современным, удобным и функциональным с прицелом на широкую аудиторию", - прокомментировал руководитель компании "1С-Старт" Александр Раптовский.