Всероссийский молодежный форум "Восток" пройдет в августе в двух форматах

Москва, 31 июля. Всероссийский молодежный образовательный Дальневосточный форум "Восток" (возрастная категория 12+) в 2020 году пройдет во второй раз в двух форматах: онлайн и офлайн. Организаторами выступают: Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Приморского края, ФГБУ "Центр содействия молодым специалистам". Форум проводится при поддержке полномочного представительства президента РФ в ДФО, Фонда Росконгресс и Восточного экономического форума.

Участниками мероприятия станут молодые активные граждане от 18 до 30 лет, у которых есть идеи по развитию Дальнего Востока, привлечению молодежи в регион или ее профессионального развития: представители кадрового резерва компаний, представители сообществ молодых специалистов (члены молодежных объединений компаний, выпускники образовательных программ кросс-корпоративных проектов-консорциумов), студенты профильных учебных заведений, лауреаты профессиональных конкурсов, молодые люди с активной жизненной позицией, ориентацией на ответственное лидерство и культуру сотрудничества.

"Важной задачей государства является создание максимального количества возможностей для самореализации молодых людей, этому способствует проведение международных событий, мастер классов, различных социальных и спортивных мероприятий, которые позволяют молодежи получить новые знания, обменяться опытом друг с другом, продемонстрировать свои предложения и идеи потенциальным работодателям, и, как следствие, эффективно реализовывать инновационный потенциал молодежи в обществе", - подчеркнул советник президента России Антон Кобяков.

Восток-онлайн пройдет с 3 по 17 августа. В рамках онлайн-формата состоится "Фестиваль идей", целью которого является поиск молодежи, заинтересованной в социальном проектировании и развитии Дальневосточного региона, формирование устойчивых социальных партнерских связей на одной площадке с использованием молодежных инициатив как механизма для сближения и взаимной поддержки лидеров социальных изменений.

По итогам проведения онлайн-этапа форума на основе рейтинговой системы будут отобраны лучшие идеи социальных инициатив, направленных на привлечение молодежи в регион и улучшения качества жизни населения ДФО, а также сформированы молодежные проектные команды для дальнейшей проработки и реализации инициатив на очном этапе форума.

Офлайн-Восток пройдет с 22 по 29 августа во Владивостоке. В рамках очного этапа форума пройдет образовательная программа "Территориальный код", где участники проведут глубокий анализ сильных сторон и возможностей региона, используя специальную технологию работы с территориями. Выбранная образовательная технология "Территориальный код" – это технология командной работы по созданию проектных идей, направленных на улучшение качества жизни в городах и регионах. Технология учит работать с контекстами и понимать единство культурного, социального, экологического и экономического компонентов, формирует новую парадигму мышления и совместных скоординированных действий.

Ключевым элементом программы форума станет регулярное и непрерывное взаимодействие с экспертным сообществом по выявлению сильных сторон в проекте. Эксперты на время проведения мероприятия станут членами проектной команды и частью проекта.

Также в рамках форума "Восток" состоится грантовый конкурс Росмолодежи. Участники смогут получить до 1,5 миллиона рублей на поддержку социально значимых проектов в номинациях: студенческие инициативы; добровольчество; развитие социальных лифтов; инициативы творческой молодежи; патриотическое воспитание; спорт, ЗОЖ, туризм; профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие; укрепление семейных ценностей; молодежные медиа.

По итогам мероприятий форума участниками будет разработан пакет проектных предложений, направленных на привлечение молодежи в регион и улучшение качества жизни населения ДФО, а также сформированы молодежные проектные команды для реализации разработанных инициатив в партнерстве крупных работодателей, присутствующих в регионе, академического и предпринимательского сообществ, НКО и органов власти.

Возрастная категория 12+.

Справочно

Впервые Всероссийский молодежный образовательный Дальневосточный форум "Восток" прошел в 2019 году и объединил порядка 600 участников из 76 регионов России и 10 зарубежных стран. Концепция проведения форума основана на проекте программы "Национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года". Форум организован во исполнение Поручения Президента РФ Владимира Путина от 25 февраля 2019 г. № Пр-297 "О Всероссийской форумной кампании".