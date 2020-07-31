На совете по взаимодействию РЖД с машиностроителями обсудили перспективные проекты

ТАСС, 31 июля. Перспективные проекты локомотивов и комплексных цифровых решений обсудили в пятницу участники седьмого заседания Совета по взаимодействию ОАО "РЖД" с предприятиями транспортного машиностроения, которое прошло под председательством генерального директора - председателя правления РЖД Олега Белозерова.

Как уточнили в пятницу в центре общественных связей холдинга "Синара - Транспортные Машины" (СТМ, входит в Группу Синара), в мероприятии участвовали президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский, председатель совета директоров холдинга СТМ Александр Мишарин и генеральный директор холдинга СТМ Виктор Леш.

"Участники уделили особое внимание внедрению цифровых технологий на железной дороге. РЖД начало эксплуатацию цифровой технологической платформы "Доверенная среда локомотивного комплекса", в которую будет интегрирован каждый участник процесса. Группа Синара как один из крупнейших производителей железнодорожного транспорта в стране также реализует программу цифровой трансформации и работает над созданием образцов перспективной техники с применением когнитивных технологий", - сказано в сообщении холдинга.

"В текущем году доля локомотивов нового поколения эксплуатируемого парка на сети превысила 50%. РЖД продолжат заданный курс, в том числе за счет опережающего обновления локомотивного парка", – приводят в релизе слова Олега Белозерова.

О перспективных разработках, которые проектируются по техническим требованиям РЖД, рассказал Виктор Леш. "В ближайшие пять лет наши предприятия готовы обеспечить поставку свыше тысячи электровозов, магистральных и маневровых тепловозов, участвовать в программе скоростных контейнерных перевозок, развитии тяжеловесного движения, а также усиливать позиции РЖД в повышении безопасности движения, – отметил он. – Совместно с Инжиниринговым центром железнодорожного транспорта ведется разработка первого российского электропоезда для ВСМ Москва – Санкт-Петербург и магистрального двухсистемного скоростного электровоза для контейнерных перевозок".

В 2020 году СТМ завершает сертификационные испытания двух новых локомотивов: маневрово-вывозного тепловоза ТЭМ-14М мощностью 2500 л.с. с двумя дизельными двигателями ДМ-185 производства Уральского дизель-моторного завода (входит в СТМ) и первого в отрасли газотепловоза ТЭМГ1 мощностью 1200 л.с. "СТМ перешел в практическую плоскость реализации таких проектов, как "Цифровой машинист" и "Предиктивный анализ инфраструктуры", с возможностью оснащения этими системами выпускаемой железнодорожной техники. Компания имеет высокий потенциал для увеличения производственных мощностей. СТМ не только выпускает современный подвижной состав, но и обеспечивает непрерывное сервисное обслуживание свыше 8000 секций локомотивов", - рассказали в холдинге.

"По новым сериям нам удается достигать КГЭ на уровне 0,979 и выше, а коэффициент внутренней готовности практически равен 1,0. Локомотивы, производимые холдингом, вплотную приблизились к показателям "абсолютной надежности", — подчеркнул Виктор Леш.

В холдинге сообщили, что в завершении обсуждения Дмитрий Пумпянский поблагодарил руководство Российских железных дорог за многолетнее сотрудничество с производителями подвижного состава в развитии транспортного машиностроения и подчеркнул, что ежегодные заседания Совета по взаимодействию РЖД с предприятиями транспортного машиностроения стали значимым инструментом обсуждения перспектив отрасли.

Группа Синара — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, девелопмент, финансовые услуги.

"Синара-Транспортные Машины", СТМ — дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.