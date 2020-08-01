Автокинотеатр под открытым небом собрал около 80 машин в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Автокинотеатр под открытым небом на площадке "Екатеринбург-ЭКСПО" в Екатеринбурге вызвал интерес у зрителей, собрав порядка 80 машин на ночном показе фильма "Легенда" режиссера Брайна Хелгеленда в пятницу несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил журналистам коммерческий директор проекта Денис Секкер.

"Автокинотеатр ночной, и мы специально выверяли, чтобы начало сеанса выходило на послезакатное время - интересная здесь создается атмосфера. Кинотеатр выглядит очень масштабно - настоящий автокинотеатр под открытым небом, с каждого места гарантированно хороший образ, рассчитан на 98 машин. Пока из всего, что мы слышали, у нас положительные отзывы", - сказал Секкер.

По его словам, на следующей неделе планируются премьерные показы. "Есть формат DCP, на котором показывают премьерные показы. Мы сейчас работаем над сменой оборудования. Это принципиально другой проектор, другой медиасервер. Надеемся, что на следующей неделе у нас появятся премьерные показы", - уточнил Секкер.

Специальная зона для показа фильмов на автомобилях оборудована между павильонами "Екатеринбург-ЭКСПО" вместимостью до 98 машин. Проецирование изображения идет на экран, размещенный на фасаде третьего павильона, а звук транслируется прямо в магнитолы автомобилей. Показы продлятся до 31 августа.