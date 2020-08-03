Мультимедийная пресс-конференция фестиваля "Спасская башня" пройдет в онлайн-формате

Москва, 3 августа. В четверг, 6 августа 2020 года, в 12:00 в ТАСС состоится пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная проведению XIII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" (0+), тема которого в этом году "75 лет — окончание войны".

Фестиваль "Спасская башня" — ежегодное событие, неизменное место проведения которого — Красная площадь в Москве.

Фестиваль проводится в соответствии с поручением президента России Владимира Путина под патронатом Общественного совета, который возглавляет первый заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания России Александр Жуков.

Каким будет XIII Фестиваль "Спасская башня"? Что ждать его поклонникам? Об этом и не только 6 августа на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС расскажут его организаторы.

Представители СМИ смогут узнать подробности о предстоящих мероприятиях фестиваля, как именно будет раскрыта тема фестиваля в рамках вечерних представлений, и задать свои вопросы: руководителю дирекции фестиваля, члену Общественного совета фестиваля Сергею СМИРНОВУ; начальнику Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации — главному военному дирижеру, музыкальному руководителю фестиваля генерал-майору Тимофею МАЯКИНУ; режиссеру-постановщику фестиваля Юрию МАРХОЛИА.

Столь масштабный и грандиозный праздник в сердце столицы был бы невозможен без постоянных партнеров фестиваля: Госкорпорации Ростех, АО "РОСОБОРОНЭКСПОРТ", ПАО "Транснефть", которые на протяжении всех этих лет, несмотря ни на какие препятствия и COVID-19, остаются верными друзьями "Спасской башни". Эти крупнейшие российские компании оказывают всестороннюю поддержку Фестивалю, помогают ему развиваться и поддерживать статус масштабного международного проекта, востребованного не только внутри страны, но и за ее пределами.

"Фестиваль "Спасская башня" — одно из ключевых культурных событий года, причем в столице летний праздник давно вышел за пределы Красной площади. В этом году традицию удалось продолжить на фоне ситуации в мире и действующих ограничений. На Красную площадь выйдут лучшие военные коллективы страны, их выступления в прямом эфире смогут увидеть миллионы зрителей в России и по всему миру. Музыканты также исполнят марши и классические произведения в столичных парках и скверах. При этом Фестиваль остается одним из наиболее успешных примеров культурной дипломатии. Интерес к мероприятию за рубежом продолжает расти, наши традиционные зарубежные участники выражают сожаление, что в этом году из-за пандемии не могут приехать в Москву. Мы рассчитываем, что уже в следующем году на площадке вновь соберутся военные оркестры со всех континентов", - сказала помощник генерального директора Ростеха Юлия Воронова.

"Этот музыкальный праздник идеально олицетворяет слоган Рособоронэкспорта — „Сила сотрудничества“. Мы с огромной гордостью приглашаем к стенам древнего Московского Кремля своих иностранных партнеров, в сердцах которых навсегда остаются впечатления о величайшей силе России и способности нашего народа творить и объединять нации в сотрудничестве ради мира, красоты и счастья", — отметил генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

"Фестиваль продолжается. Самого искреннего уважения и признательности заслуживают все, кто добросовестно трудится над его проведением в этом году. Желаю организаторам, участникам и зрителям „Спасской башни“ здоровья, ярких впечатлений, творческого вдохновения и радости от долгожданного события", — подчеркнул президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев.

Официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня" является ТАСС.

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" состоится в 13 раз на Красной площади с 28 августа по 6 сентября 2020 года.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо при регистрации указать личный мобильный номер с установленным приложением WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе пресс-центра ТАСС в Facebook.